Bere la liber pe stadioanele din România! Imaginile de la Arad, așteptate de toți suporterii

ADVERTISEMENT

Modificările Legii 4, cunoscută şi ca Legea Paraschiv a fost publicată în Monitorul Oficial. Fanii prezenți la meciul UTA – Oțelul, din etapa a 2-a a SuperLigii, s-au bucurat din plin de noile reglementări. Atmosferă deosebită pe arena „Francisc Neuman”.

Liber la bere pe stadioanele din România. Fanii de la Arad au profitat din plin la meciul cu Oțelul

Începând de vineri, 24 iulie, pe stadioane, cu maximum 5,5% alcool. Totul se întâmplă după ce Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind Primul meci care s-a bucurat de noua schimbare este confruntarea UTA – Oțelul, din etapa a 2-a a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Mai mulți suporteri ai gazdelor au mers la pauza meciului de pe stadionul „Francisc Neuman” și, pe lângă obișnuitele gustări oferite, aceștia s-au delectat, în sfârșit, cu bere rece. Dacă înainte, fanii plăteau 10 – 12 lei pentru berea fără alcool, acum ei scot din buzunar 12 – 15 lei, în funcție de brandul berii achiziționate, pentru cea cu alcool. Pentru apă sau răcoritoare, ei trebuie să achite 8 – 10 lei.

Care sunt principalele avantaje pentru suporteri după modificarea Legii 4

Ciprian Paraschiv, deputat AUR, a reușit să modifice Legea 4. În exclusivitate pentru FANATIK, el a explicat ce beneficii aduce această schimbare pentru fotbalul românesc, dar mai ales pentru suporterii din România.

ADVERTISEMENT

„Principalul beneficiu este că scapă de acea umilință prin care un polițist local le dădea un proces-verbal, iar ei nu aveau dreptul să mai intre pe stadion, de acea sancțiune complementară, să mai intre pe stadion un an sau doi. Sunt mult mai multe avantaje: faptul că vorbim de toate biletele dintr-un stadion, pentru că era o anomalie în România să construiești stadioane de 45.000 de locuri și să vinzi doar 40.000 de bilete, deci dispare zona tampon.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles, și berea va putea fi achiziționată și consumată la stadion, cum se întâmplă în toată lumea bună, în toată Europa, cum se întâmplă și peste ocean, la CM 2026. Referitor la pirotehnice, vor fi permise doar în mediu controlat și doar de firme specializate!”, .

ADVERTISEMENT