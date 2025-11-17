Bere pe viață pentru Papagal! Fotbalistul devenit erou național nu-și va mai plăti niciodată consumația în țara natală

ADVERTISEMENT

Troy Daniel Parrot (23 ani) este eroul Irlandei, după ce a marcat cinci goluri în trei zile și a învins Portugalia și Ungaria, calificându-și naționala la barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Parrot (papagal – în traducere) se bucură acum de atenția și căldura tuturor irlandezilor.

Aeroportul din Dublin a devenit Aeroportul Troy Parrot

Imediat după meciul de aseară, aeroportul din Dublin și-a schimbat numele, în glumă, în Aeroportul Internațional Troy Parrott, pe contul său oficial de X. Evident, în semn de mulțumire pentru fotbalisul lui AZ Alkmaar, care a eliminat Ungaria.

„Întotdeauna există o șansă și noi am profitat de ea. Cred că toată lumea ar trebui să fie mândră de grupul de jucători care se află aici. Să fii condus de două ori în meci și apoi să revii în felul acesta este minunat”, a spus fotbalistul echipei, care în septembrie pierdea în Armenia, scor 1-2.

Aceeași Armenie, care a pierdut ieri cu un neverosimil 1-9 în Portugalia. acum trei zile. Portugalia merge la Mondiale, alături de alte 31 de echipe, care au obținut biletele.

Barurile s-au întrecut în oferte pentru atacant

Golurile lui Parrot nu vor rămâne nerăsplătite. El a fost întrebat, la interviuri, dacă va mai plăti vreodată berea în Irlanda și a răspuns râzând: „Sper că nu!” Reacția a declanșat o avalanșă pe rețelele sociale, fotbalistul primind nenumărate oferte de a bea gratis până la finalul vieții, nu doar în Dublin, ci în toate locurile în care funcționează puburi irlandeze.

Cu golurile de ieri, atacantul irlandez și-a dublat numărul de reușite pentru Irlanda, până la meciurile din luna noiembrie având doar 5 goluri pentru prima reprezentativă. Acum, în 33 de partide, el a marcat de zece ori. Totodată, Parrot este primul fotbalist din istoria naționalei Irlandei, care marchează trei goluri în deplasare.

Irlanda nu a mai fost la Mondiale din 2002

El și-a început cariera la academia Belvedere din Dublin, de unde a transferat la Tottenham Hotspur, în 2017. La Tottenham a semnat primul contract profesional pe 4 februarie 2019, chiar de ziua lui.

Actuala echipă a lui Radu Drăgușin l-a împrumutat la mai multe cluburi și așa a ajuns la Millwall, Ipswich Town, MK Dons și Preston. În 2023, a trecut la Excelsior Rotterdam. Acolo a evoluat foarte bine, a marcat 17 goluri și a reușit două hattrick-uri, chiar dacă echipa a retrogradat din Eredivisie. AZ Alkmaar l-a ochit și l-a semnat la finalul sezonului.

Irlanda nu a mai fost la Campionatul Mondial din 2002, când Troy Parrot avea patru luni. Anterior, a participat la CM 1994 și CM 1990. La prima ei participare, acum 35 de ani, Irlanda a eliminat România, la penaltyuri.