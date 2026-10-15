Berea, micii și cârnații, la mare căutare înainte de U Craiova – Getafe! Ce se întâmplă la terasa de lângă „Ion Oblemenco“ în ziua meciului

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Cu câteva ore înainte ca Universitatea Craiova să intre pe teren, agitația se mută și în jurul stadionului. Suporterii se adună la terase, discută despre echipă, își fac planurile pentru meci și se pregătesc pentru fluierul de start. În apropierea arenei din Bănie, terasa Stadion devine unul dintre punctele de întâlnire ale fanilor, iar berea și micii sunt printre cele mai căutate produse. Administratora localului, Mihaela Popescu, a povestit pentru FANATIK cum arată o zi de meci din perspectiva unei afaceri aflate chiar lângă stadion, ce produse se vând cel mai bine și care este regula impusă de autoritățile locale.

Restaurantul Stadion, mai aglomerat înaintea meciurilor Universității Craiova

Zilele în care Universitatea Craiova joacă pe teren propriu aduc un ritm diferit pentru restaurantele și terasele din apropierea stadionului. , discută despre echipă și se pregătesc pentru meci, iar localurile trebuie să își adapteze stocurile și activitatea la numărul mai mare de clienți.

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Mihaela Popescu, patroana Restaurantului Stadion, spune că diferența se vede și în încasări. Creșterea nu este una spectaculoasă, însă se simte de fiecare dată când joacă echipa din Bănie. Potrivit acesteia, veniturile sunt cu aproximativ 20-30% mai mari într-o zi de meci decât într-o zi obișnuită. Pentru local, fiecare partidă înseamnă mai mulți clienți într-un interval relativ scurt și nevoia de a pregăti din timp tot ce este necesar.

„Bineînțeles că este o creștere a venitului în zilele de meci. Avem o creștere de 20-30 la sută a veniturilor în zi de meci față de o zi normală. Nu este o creștere uriașă, dar 20-30% tot este“, a spus patroana resturantului, pentru FANATIK.

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Micii, cârnăciorii și berea, preferatele suporterilor olteni

Când vine vorba despre produsele comandate înaintea meciurilor, micii și cârnăciorii se numără printre cele mai căutate preparate, cu accent pe mici. Acestea sunt însoțite, bineînțeles, de bere, una dintre băuturile preferate ale suporterilor care se opresc la restaurant înainte să intre pe stadion.

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Pentru a face față cererii, Restaurantul Stadion suplimentează stocurile atât pentru mâncare, cât și pentru băuturi. Berea este pusă la frigider încă de dimineață, astfel încât să fie rece atunci când sosesc clienții.

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Pregătirile sunt importante mai ales în zilele în care se anunță un număr mare de suporteri în zonă. Personalul este de fiecare dată pregătit pentru astfel de perioade, în care comenzile vin pe bandă rulantă într-un interval de câteva ore: „Micii și cârnăciorii se vând cel mai bine, împreună cu berea, desigur. În zi de meci aducem mai multă mâncare, băutura la fel, bere să fie. Se ține la frigider încă de dimineață, ca să fie satisfăcuți clienții“, a mai spus proprietara terasei.

Interdicția care schimbă vânzarea berii înainte de meciurile Craiovei

Un detaliu important pentru suporterii care aleg să se oprească la Restaurantul Stadion înaintea partidelor este interdicția privind comercializarea alcoolului în ultimele două ore dinaintea meciului. Mihaela Popescu explică faptul că, în acest interval, nu se mai pot emite bonuri pentru alcool, ca urmare a restricțiilor impuse de Poliția Locală. Din acest motiv, unii suporteri își cumpără băuturile mai devreme, în lăzi, și le păstrează lângă ei până la momentul intrării pe stadion.

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Regula influențează modul în care se desfășoară activitatea localului în ziua partidei, iar suporterii trebuie să țină cont de intervalul în care mai pot cumpăra băuturi alcoolice: „Cu două ore înainte de meciuri nu se mai emit bonuri pe alcool, fanii iau dinainte băutura cu lăzile, o țin lângă ei și beau până la intrarea în stadion. Dar pe bonuri nu se mai dă alcool, nu mai putem vinde bere sau altceva cu alcool. Nu ne mai permite poliția comunitară, care face mereu verificări“.

Atmosferă fantastică la Universitatea Craiova – Getafe

În ziua jocului din prima etapă a grupei de Conference League, majoritatea susținătorilor lui Getafe și-au început show-ul la terasele și barurile din centrul orașului. Cu tricouri, eșarfe și fulare în culorile echipei favorite, spaniolii au petrecut câteva ore relaxante prin Craiova.

Cum vremea este destul de rece în România, unii dintre ei au ales să se încălzească cu vin fiert și chiar s-au format cozi destul de mari la punctele de vânzare. Alții, mai curajoși, au încercat băuturi alcoolice locale mai tari. : ”Mâncarea voastră nu nu se compară cu a noastră. În Spania e mai bună mâncarea, dar palinca e bună pentru sănătate”, a spus un suporter ”vesel” al celor de la Getafe.

Alți fani ai formației spaniole au ales să se plimbe prin oraș și să viziteze cele mai interesante locuri din Craiova. Cum dragostea pentru echipa favorită este mai presus de orice pentru cei mai înfocați fani și cei de la Getafe și-au arătat atașamentul. Ei au arborat tricoul echipei la Grădina Botanică și în fața Universității. Deși rivali în Conference League, oltenii i-au primit cu brațele deschise pe iberici, iar atmosfera este una relaxantă.