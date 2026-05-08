Bergodi a făcut anunțul așteptat de toți fanii lui U Cluj înainte de meciul cu Rapid

Universitatea Cluj se luptă pentru a scrie istorie și a câștiga pentru prima dată trofeul în SuperLiga României, iar pentru fanii echipei chiar înainte de partida cu Rapid, din runda cu numărul 8 a play-off-ului.

Jovo Lukic, gata de revenire pentru U Cluj la meciul cu Rapid

a fost întrebat dacă Jovo Lukic s-a recuperat după ce a avut probleme medicale, iar golgheterul din SuperLiga ar urma să fie disponibil pentru a-și ajuta colegii la confruntarea contra celor de la Rapid, care s-ar putea dovedi decisivă.

„Jovo Lukic este pregătit, nu sută la sută, dar poate juca ori de la început, ori pe parcurs. Vedem cum se comportă și la ultimul antrenament. Este bine, binișor. Alte probleme medicale nu sunt. Mai avem patru finale, trei în campionat, una în Cupa României. Nu știu dacă sunt reale ofertele ce tot apar în media pentru Macalou, pentru Lukic. Se face o greșeală dacă un jucător se gândește să plece și nu va fi cu mintea aici.

Universitatea Craiova este echipa cea mai bună, dar să vedem ce face diseară cu CFR la Cluj. Cine va fi mai bună câștigă și titlul, și Cupa României. Dacă va câștiga Craiova diseară, clar, pune o presiune mai mare pe noi, apasă mai mult. Nu știu dacă e mai bine că ea joacă diseară, iar noi mâine.

În fotbal situațiile sunt imprevizibile, nu este știință. Problema este să câștigăm trei puncte cu Rapid, ne-am asigura Europa, cel mai bun campionat, apoi să câștigăm Cupa. Nu se acceptă orice rezultat, trebuie să jucăm bine cu Rapid și să luăm trei puncte”, a spus Cristiano Bergodi.

Universitatea Craiova, avantaj de 3 puncte față de U Cluj

SuperLiga României mai are 3 etape din play-off și își va desemna campioana pentru sezonul 2025-2026, iar Universitatea Craiova are un avans de puncte, asta datorită victoriei cu scandal obținută în runda trecută, 2-1, contra celor de la Dinamo.

Pentru U Cluj este imperativă o victorie cu Rapid, pe teren propriu, asta și pentru că în ultimii ani a avut mereu rezultate pozitive contra formației giuleștene, iar oltenii au la rândul lor un duel dificil, în deplasare, pe terenul celor de la CFR Cluj.