Bergodi, detalii despre Rrahmani după cantonamentul din Antalya. Ce a remarcat italianul

Antrenorul Rapidului i-a avut în sfârșit în teren pe Albion Rrahmani și pe toți jucătorii doriți cu orice preț în Giulești în acest mercato, astfel că fața echipei ar trebui să fie alta. De remarcat că Rapid nu a obținut rezultate tocmai pozitive, însă jocul echipei se pare că l-a mulțumit pe antrenorul Cristiano Bergodi.

Albion Rrahmani, arma secretă a lui Cristiano Bergodi în 2024

”A fost o perioadă bună, am jucat 3 meciuri. Chiar dacă rezultatele nu au fost așa bune, ne-am antrenat bine, nu am avut accidentări și asta este important”, a declarat antrenorul la revenirea în România. Referitor la cele mai noi transferuri, Florent Hasani, Borisav Burmaz, Damjan Djokovic și Ermal Krasniqi, Cristiano Bergodi a anunțat că se va baza pe toți, deși momentan nu știe la ce se poate aștepta ”imediat” de la aceștia.

ADVERTISEMENT

” E normal să sufere, am avut 8 zile de antrenamente, 3 meciuri, și nu e ușor să implementezi imediat ideile, să înțeleagă imediat ce vreau de la ei. Dar sunt jucători buni, bazându-ne pe ce am văzut la antrenamente”, a explicat antrenorul. Desigur, nu subiectul Albion Rrahmani a fost cel mai dezbătut înainte de începerea campionatului.

”Vedem, Rrahmani nu are ritm în acest moment, dar m-a surprins pozitiv faptul că nu are frică. S-a descurcat bine la meciuri, a înscris. Mi se pare că a revenit complet, dar vedem în această săptămână ce ritm are. Nu pot să vă dau acum primul 11. Nou-veniții sunt buni, trebuie să se integreze bine cu echipa. Dacă i-am adus înseamnă că sunt jucători buni, care se pliază bine pe sistemul nostru”, a precizat Bergodi, întrebat dacă va începe partida cu Craiova cu Albion Rrahmani titular.

ADVERTISEMENT

Rapidul a fost , transferând pe bandă rulantă jucători de o valoare certă. Interesant, campania de achiziții nu s-ar opri aici, mai ales dacă portarul Horațiu Moldovan ar părăsi România, pentru a se transfera la Betis Sevilla sau la Ludogoreț, în Bulgaria.

În schimb, giuleștenii l-ar putea aduce în Giulești pe portarul celor de la Sepsi, Roland Niczuly. ”Nu pot să vorbesc în acest moment (n.r. despre un transfer la Rapid). Horațiu Moldovan este portarul Rapidului și al echipei naționale și nu ar fi corect din partea mea să vorbesc despre asta. Dacă va pleca Moldovan și va veni o ofertă, vom discuta”, declarat Roland Niczuly, la întoarcerea în țară.

ADVERTISEMENT

Între timp, Sorin Cârțu, fost antrenor și jucător al Universității Craiova, nu vede cu ochi buni transferul lui Damjan Djokovic. ”Nu știu ce să zic (n.r. dacă Rapid e campioana transferurilor). Să vedem ce vor da în meciurile oficiale. În ceea ce-l privește pe Djokovic, venit de la FCSB, sunt puțin reticent. În ultimul timp nu prea.. Și în ultima parte la CFR, că d-aia a și plecat. Să nu fie un Kurtic”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.

Potrivit Transfermarkt.de, Rapid a urcat pe locul 2 în clasamentul valoric al Superligii, cu o valoare a lotului de 22,15 milioane de euro, cu 11 milioane mai puțin ca rivala FCSB. Podiumul e completat de Universitatea Craiova (valoare lot 21 de milioane de euro), urmată de Farul (19,4 milioane), CFR Cluj (17,7 milioane), Sepsi (14,93 milioane) și Universitatea Cluj (12,3 milioane).

ADVERTISEMENT

Și mai important, media jucătorilor de la Rapid, din punct de vedere valoric, este de 764.000 de euro per jucător, cu 64.000 de euro mai mult ca Universitatea Craiova și cu aproximativ 500.000 de euro mai puțin ca FCSB. CFR Cluj, de exemplu, are o valoare medie a jucătorilor de 574.000 de euro.