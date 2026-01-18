Sport

Bergodi i-a enervat pe „câini” după Dinamo – U Cluj 1-0. Pe cine vede favorită la câștigarea titlului în SuperLiga: „Cu tot respectul”

Universitatea Cluj a pierdut primul meci oficial al anului, 0-1, cu Dinamo, după ce gazdele au avut o prestație solidă și singurul gol al confruntării a fost înscris de Karamoko.
Mihai Alecu
19.01.2026 | 00:05
Bergodi ia enervat pe caini dupa Dinamo U Cluj 10 Pe cine vede favorita la castigarea titlului in SuperLiga Cu tot respectul
Concluziile lui Bergodi după duelul cu Dinamo
Trupa lui Cristiano Bergodi are un start nedorit de an, cu un eșec care îngreunează lupta pentru play-off, mai ales că anumite rivale au câștigat și profită astfel de pasul greșit al ardelenilor.

Cristiano Bergodi a recunoscut problemele echipei sale după meciul pierdut cu Dinamo

Antrenorul lui U Cluj spune că jucătorii săi au nevoie să fie mai buni, cu prestații mai concrete, în care posesia să fie și mai mult în favoarea echipei sale, aspect care a lipsit din duelul cu Dinamo.

”A fost un meci cu momente bune și mai puțin bune. Am început binișor, cu ocazia lui Macalou, apoi ne-am retras și am greșit multe mingi. Apoi, ne-au prins pe contraatac. În repriza a doua a fost mai bine, dar nu am avut o presiune constantă. În general, a fost un meci frumos.

Eu am încredere în grupul ăsta și sunt mulțumit. Normal, vreau să facem mai mult, să avem posesie mai bună. Normal că vreau și mai multe de la unii jucători. Trebuie să înțeleagă asta jucătorii. Vreau mai multă determinare, ambiție și dăruire. Vreau mai multe de la ei!”, a declarat Cristiano Bergodi.

Bergodi a lăudat-o pe Dinamo, dar are altă favorită în lupta pentru SuperLiga

Italianul a fost întrebat direct dacă formația bucureșteană l-a impresionat în vreun fel, a lăudat prestația elevilor lui Zeljko Kopic, dar în cele din urmă a recunoscut că favorita sa pentru câștigarea titlului în SuperLiga rămâne Universitatea Craiova.

„Dinamo e o echipă bună, are o dinamică bună. Se poate lupta la titlu. Se înjumătățesc punctele și se poate întâmpla orice. Dar, pentru mine, cu tot respectul pentru Dinamo, dar Craiova e cea mai bună! Craiova nu ne-a lăsat nicio șansă, în timp ce cu Dinamo am avut unele oportunități”, a mai spus Cristiano Bergodi.

Lupta acerbă pentru play-off în SuperLiga. Cum arată clasamentul după Dinamo – U Cluj

SuperLiga României oferă spectacol etapă de etapă și cu cât rundele trec, cu atât partidele au o semnificație și mai mare, fie că vorbim de fotoliul de lider, de lupta pentru play-off sau de evitarea retrogradării. Universitatea Cluj este în grupul celor care încearcă să prindă o clasare între primele 6 și are o misiune foarte grea.

Ardelenii rămân cu 33 de puncte și sunt pe locul 8, la două lungimi distanță de poziția a 6-a pe care se află UTA Arad. În runda viitoare, Universitatea Cluj va juca împotriva celor de la Unirea Slobozia, pe teren propriu, meci în care, pe hârtie, pornește cu prima șansă la victorie trupa lui Cristiano Bergodi.

