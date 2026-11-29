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Dănuț Lupu a lansat o ipoteză-bombă: Cristiano Bergodi ar putea fi lucrat de jucători! , scor 0-1, pas greșit în lupta pentru primele locuri din SuperLiga.

Dănut Lupu, ipoteză șoc: Bergodi, lucrat de jucători!

Dănuț Lupu a taxat . Fostul mijlocaș al naționalei a remarcat atitudinea jucătorilor și suspectează faptul că Bergodi a pierdut vestiarul.

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„Cei de la Cluj se plimbau pe teren. Sepsi putea să dea două-trei goluri. Eu n-am mai văzut o echipă care să fie condusă acasă și să paseze numai înapoi. N-am putut să înțeleg. (n.r. Teoria ta e că vor să scape jucătorii de Bergodi?) Mie așa mi-au lăsat impresia, că pe jucători nu prea îi interesează rezultatul. Dacă nu vrei să scapi de antrenor, de ce pasezi numai în spate și nu alergi?

La cum au jucat, am crezut că vor să scape și de maseor, nu doar de antrenorul principal”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Prezent în studio, Valeriu Răchită a comentat subiectul: „Nu poți spune cu certitudine, dar și mie mi s-a părut…la 0-1 acasă, te duci peste ei. Jucătorii erau relaxați, ca și cum așteptau vacanța. Au mai fost zvonuri că se pregătește venirea lui Mirel, că se pregătește venirea unui antrenor care să ia titlul, odată cu venirea unor jucători de valoare”.

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Adrian Ilie: „Eu știu că jucătorii se înțeleg bine cu Bergodi”

Adrian Ilie e sceptic că Bergodi ar putea fi lucrat de jucători: „Eu cred că Bergodi face o treabă bună la Cluj. Au avut un meci mai prost. Eu cunosc jucătorii de la Cluj și ei spun că Bergodi e un antrenor dec calitate și că se înțeleg bine cu el”.

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Cristiano Bergodi (62 de ani) a preluat-o pe U Cluj în octombrie 2025. În România le-a mai antrenat pe FC Național, CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, Voluntari, U Craiova și Sepsi.