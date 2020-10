Berna de la Puterea Dragostei, dezamăgire cruntă din partea lui Philip. “Am plâns tot drumul…”

Bernadett și Philip de la Puterea Dragostei au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cadrul reality show-ului de pe Kanal D, însă, la scurt timp după ce s-au întors în țară, au început să aibă diverse conflicte care au dus chiar la despărțire.

În urmă cu ceva timp, Berna a declarat că a fost înșelată de către Philip într-un club din București, după ce a văzut anumite filmări cu acesta sărutându-se cu o tânără misterioasă, așa că blondina a pus capăt relației.

Recent, aceasta a făcut o schimbare fizică majoră și, după ce Philip i-a mărturisit că îi plac femeile cu un bust generos, a apelat la operație de mărire a sânilor, însă, contrar așteptărilor, tânărul nu a fost prea implicat în recuperarea ei.

Berna de la Puterea Dragostei, dezamăgire cruntă din partea lui Philip, chiar după operație

Bernadett de la Puterea Dragostei a declarat că a trecut prin momente foarte grele după operația de mărire a sânilor. Deși ea și Philip s-au despărțit după ce, conform spuselor tinerei, acesta i-a fost infidel, blondina l-a iertat pe iubitul ei și i-a mai acordat o șansă.

Cu toate acestea, tânărul nu a știut să profite de șansa primită și, deși a afirmat de nenumărate ori că o iubește pe Berna, nu a ajutat-o pe aceasta după operație. Tânăra avea nevoie de ajutor deoarece, în perioada recuperării, problemele ei necesită o îngrijire atentă, dar Philip a preferat să se distanțeze de aceasta, după doar două zile în care i-a fost alături.

,,Philip, după două zile în care m-a ajutat, nu a mai avut chef să facă nimic. Mă trezea dimineața și apoi se întorcea acasă, seara târziu, chiar noaptea. Zicea că e la sală, că e ocupat, doar ca să se scuze că nu vrea să petreacă timpul cu mine și să mă ajute. Mi-a spus și medicul că o perioadă trebuie să mă ajute cineva petru că nu am voie să fac efort după ce mi-am pus silicoane, dar Philip nu a avut chef. Așa că am plecat de la noi de acasă, am plecat la mine, la Târgu Mureș”, a dezvăluit tânăra pentru wowbiz.

În plus, Bernadette a fost nevoită să plece în orașul natal, Târgu-Mureș, apelând la o rudă pentru a ajunge acasă, unde va sta pentru următoarele săptămâni. Aceasta a declarat că a avut o discuție aprinsă cu Philip și că nu crede că mai există vreo șansă de împăcare.

,,Cineva trebuia să aibă grijă de mine, măcar să mă ajute să mă ridic din pat și să mă așez înapoi. El nu a făcut-o, așa că am sunat acasă și a venit vărul meu după mine, să mă ducă la Târgu Mureș. Am plâns tot drumul după ce am plecat de la el, dar nici nu pot să accept să își bată joc de mine, mai ales că spune că mă iubește. Pai dacă mă iubește, trebuie să îmi și arate, nu să își găsească tot timpul alte procupări. Ne-am certat rău, nici nu știu dacă ne vom mai putea împăca. Voi sta câteva săptămâni aici, la Târgu-Mureș, la mine acasă, aștept să se liniștească lucrurile și, apoi, dacă îmi dovedește că mă merită, poate, poate mă voi întoarce la el. Oricum, și dacă mă întorc în București, am unde să stau, voi sta ori cu Bianca Comănici, ori cu Manuela, el mă susțin și știu că vor fi alături de mine”, ne-a mai spus Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Berna a apelat la unul dintre cei mai renumiți doctori din țară pentru a-și pune silicoane și, conform unor surse, decizia ei a fost influențată de Philip, care a declarat că preferă femeile cu un bust mare.

,,Îmi este mai dificil să fac activitățile pe care le făceam înainte. Nu am dureri, deloc, medicul Pascal Dameh, cel care m-a operat, mi-a spus că nu voi fi în cea mai bună formă și mi-a spus că trebuie, o perioadă, să fiu foarte atentă la ceea ce fac, să nu depun efort, pentru ca recuperarea să fie una rapidă și fără probleme. Mi-a explicat, pas cu pas, totul ce am de făcut, l-am ales pe el pentru că mi-a explicat niște lucruri, așa cum trebuie. Oricum, încă nu mi-am dat jos bustiera, sunt nerăbdătoare să văd și eu rezultatul”, a adăugat frumoasa blondină.