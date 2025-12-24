Bernabeu, transformare incredibilă! Cum arată stadionul lui Real Madrid pe perioada sărbătorilor. Foto

ADVERTISEMENT

Jucătorii de la Real Madrid au intrat în pauza de iarnă după victoria obținută pe 20 decembrie contra celor de la Sevilla, 2-0, însă stadionul Bernabeu este în continuare activ, chiar și pe perioada sărbătorilor. Arena din capitala Spaniei găzduiește în aceste zile un parc de vacanță, evident cu tematică de Crăciun.

Stadionul Bernabeu, schimbat total pe perioada Crăciunului

La stadionul Realului este organizată în această perioadă experiența „Mavidad Bernabeu”, dedicată în mod special Crăciunului. Proiectul organizat în capitala Spaniei este unul de succes, toate biletele fiind deja epuizate, deși evenimentul de sărbători se va încheia doar pe 31 decembrie. Cei prezenți se vor putea bucura, printre altele, de un patinoar, un carusel iluminat, un teren de mini-golf sau un tobogan imens.

El Estadio del Real Madrid, abrirá sus puertas del 23 al 31 de diciembre con MAVIDAD Bernabéu Habrá pista de patinaje sobre hielo, autitos chocadores, toboganes gigantes, talleres, calesita iluminada, minigolf y simulador de snowboard — Resumido (@Resumidoinfo)

„Pentru prima dată în istorie, stadionul Bernabeu își deschide porțile pentru o experiență care va schimba total modul în care trăiți Crăciunul. În perioada 23-31 decembrie 2025, Mavidad Bernabeu sosește la Madrid pentru a deveni noua atracție principală din oraș în perioada Crăciunului. Stadionul Bernabeu va fi transformat într-un sat ale cărui străzi vor fi pline de experiențe unice și locuri unde vă puteți bucura de magia Crăciunului.

Timp de aproximativ 4 ore, vizitatorii se vor putea plimba pe Plaza de los Suenos (n.r. Piața Viselor), vor putea să își testeze abilitățile în Parque de las Nieves Eternas (n.r. Parcul Zăpezii Eterne) sau să se furișese în cel mai mare glob de Crăciun iluminat din lume. Și vor face asta cu ajutorul Mavix, creaturi mici și magice, camuflate ca fulgi de zăpadă, care trăiesc în acest loc creat pentru a transforma visele copiilor și adulților în realitate.

Această experiență nouă și de neuitat este un exemplu al faptului că Bernabeu este mai mult decât cel mai important stadion din lume. În noul său concept, este un multiplicator al experiențelor unice pentru orice public. Stadionul Bernabeu este acum cadrul unor momente magice, disponibile tuturor, 365 de zile pe an”, se arată în anunțul de pe . Începând din noiembrie, arena și-a schimbat oficial numele, fiind cunoscută acum doar ca „Bernabeu”.

Ce urmează pentru Real Madrid după pauza de iarnă

Prima parte a sezonului nu a fost una foarte bună pentru Real Madrid, care se află momentan pe locul 2 în La Liga, la 4 puncte în urma Barcelonei. Deși , echipa nu a convins, iar . „Galacticii” vor disputa primul meci din 2026 pe 4 ianuarie, chiar pe Bernabeu, contra celor de la Real Betis.

Apoi, echipa se va deplasa în Arabia Saudită pentru ediția 2026 a Supercupei Spaniei. În semifinale, Real o va întâlni pe Atletico Madrid, partida urmând a avea loc pe 8 ianuarie, de la ora 21:00. Dacă va obține calificarea în finală, Real va întâlni învingătoarea din partida FC Barcelona – Athletic Bilbao, ultimul act fiind programat pe 11 ianuarie. Toate meciurile se vor disputa la Jeddah, pe stadionul King Abdullah Sports City.