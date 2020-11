Bernadett de la Puterea Dragostei, dezvăluiri dureroase după despărțirea de Philip. Ce a pățit în timpul relației

Bernadett de la Puterea Dragostei a decis să se despartă definitiv de Philip. Cei doi au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din cadrul emisiunii, însă relația lor a început să aibă probleme după ce s-au întors în țară. Frumoasa blondină a făcut dezvăluiri dureroase despre despărțire.

Bernadett a vorbit despre motivele care au dus la sfârșitul relației cu Philip după ce s-a întors de la Târgu Mureș, unde a suferit o operație. Fostul ei partener nu s-a interesat de starea ei de sănătate.

Fosta concurentă a reality show-ului de la Kanal D a fost dezamăgită de Philip de mai multe ori și a decidă despărțirea ar fi cea mai bună soluție pentru amândoi.

Bernadett de la Puterea Dragostei, dezvăluiri dureroase după despărțirea de Philip

Bernadett și-a dat seama că relația ei cu Philip nu avea să ducă nicăieri. În timp ce era la Târgu Mureș, blondina a realizat că partenerul ei nu o pune niciodată pe primul loc, deși a fost cerută în căsătorie.

Bernadett a declarat care sunt motivele despărțirii dintre ei și de ce nu mai există nicio cale de împăcare. “Mi-am dat seama că, dacă acum, când am nevoie să fiu îngrijită de el, nu a făcut-o, și suntem la începutul relației, în viitor lucrurile vor sta și mai rău. Eu cred că într-o relație trebuie să existe momente în care sprijinul să fie total, în care, dacă unul are nevoie de ajutor, celălalt să fie trup și suflet lângă. Iar el nu a făcut asta. Dacă acum nu a făcut-o, ce va face peste 10 ani?”, a declarat aceasta pentru WOWbiz.ro.

Un alt motiv care a împins-o să facă această alegere a fost comportamentul lui Philip în timp ce ea era plecată. Deși îi trimitea mesaje și o suna, bărbatul nu îi răspundea de multe ori la telefon și se distra la petreceri împreună cu prietenii lui sau cu alte fete.

“M-a sunat de câteva ori, mi-a trimis și un mesaj în care îmi spunea că mă iubește. Dar am aflat că el, de fapt, atunci când îl sunam eu și nu îmi răspundea, era la niște petreceri, nu avea nicio treabă, se distra de mama focului cu prietenii lui și cu niște fete. Așa că mi-e cam greu să cred că el chiar îmi ducea dorul. Putea să o dovedească, să răspundă la telefon, să arate că îi pare rău că am plecat de lângă el. Nu a făcut-o”, a mai precizat Bernadett.

Ce planuri de viitor are Bernadett

Bernadett vrea să se concentreze pe dezvoltarea ei personală și profesională și își face planuri mari de viitor. Fosta concurentă a mărturisit că a primit mai multe propuneri de proiecte din partea artiștilor, însă le-a refuzat din cauza geloziei lui Philip.

“Mă voi axa pe proiectele pe care le am, pe Instagram, pe TikTok, pe apariții în videoclipuri, că sunt mulți artiști care mi-au făcut oferte pe care, ca să nu fie gelos Philip, le-am refuzat. Dar trebuie să evoluez, toată lumea mi-a spus asta. Iar acum am mare încredere în mine, mai ales că mă simt foarte bine după operație, că m-am refăcut perfect”, a adăugat blondina.

După ce fostul partener i-a mărturisit că îi plac femeile cu bustul generos, Bernadett a apelat la chirurgia estetică și a decis să-și mărească sânii. După operație, ea nu avea voie să facă efort, iar Philip nu o ajuta, găsind mereu scuze ca să o evite.

În plus, Bernadett a fost nevoită să se întoarcă în orașul natal pentru o perioadă și a cerut ajutorul unui membru al familiei întrucât nu putea face eforturi fizice. Aceasta a făcut declarații și despre comportamentul ignorant al iubitului.

“Philip, după două zile în care m-a ajutat, nu a mai avut chef să facă nimic. Mă trezea dimineața și apoi se întorcea acasă, seara târziu, chiar noaptea. Zicea că e la sală, că e ocupat, doar ca să se scuze că nu vrea să petreacă timpul cu mine și să mă ajute. Mi-a spus și medicul că o perioadă trebuie să mă ajute cineva pentru că nu am voie să fac efort după ce mi-am pus silicoane, dar Philip nu a avut chef.

Așa că am plecat de la noi de acasă, am plecat la mine, la Târgu Mureș. Cineva trebuia să aibă grijă de mine, măcar să mă ajute să mă ridic din pat și să mă așez înapoi. El nu a făcut-o, așa că am sunat acasă și a venit vărul meu după mine, să mă ducă la Târgu Mureș. Am plâns tot drumul după ce am plecat de la el, dar nici nu pot să accept să își bată joc de mine, mai ales că spune că mă iubește. Pai dacă mă iubește, trebuie să îmi și arate, nu să își găsească tot timpul alte preocupări.”