Bernadette de la Puterea dragostei s-a mutat cu Filip și pregătește nunta: „Mi-am găsit dragostea adevărată”

Bernadette de la Puterea dragostei a vorbit despre povestea ei de iubire cu Filip, bărbatul pentru care a intrat în reality-show-ul filmat în Turcia.

Cei doi au ajuns în finala competiției împreună cu Livian și Bianca, însă nu au reușit să câștige așa cum își doreau.

Blondina a spus că a suferit foarte mult la început și timp de o lună se consuma foarte tare, căci în momentul în care intrase în casă Filip era în relație cu Ligi.

Bernadette de la Puterea dragostei, dezvăluiri picante despre relația cu Filip

Fosta concurentă a mărturisit la Teo Show că l-a cunoscut pe Filip pe Instagram înainte să intre în casă și că a avut un șoc atunci când a văzut că acesta s-a cuplat în casa din Turcia cu Ligi.

De când s-a întors în țară, mureșanca s-a mutat cu alesul inimii sale și are de gând să se căsătorească cu el, căci îl consideră cu adevărat bărbatul vieții sale.

„Mi-am găsit dragostea adevărată și sunt foarte fericită, în sfârșit. Iubitul meu are o problemă de familie și nu a putut veni aici. Eu am ales să îmi petrec restul vieții lângă cineva. Eu cu Filip am fi fost foarte fericiți dacă am fi câștigat”, a mărturisit Berna la Teo Show.

„Noi ne-am cunoscut pe Instagram înainte de emisiune. El intrase în emisiune, iar eu mă uitam. L-am văzut și mi-a plăcut foarte mult și l-am căutat. M-a impresionat la el că e sufletist și e un om bun. Căutam un om care să mă iubească și să mă prețuiască”, a mai spus Bernadette.

A fost cerută de nevastă și face nunta la anul

„M-am mutat în București definitiv. Ne-am mutat împreună cum am venit din Turcia”, a adăugat fata.

Berna a mărturisit ceva în premieră, un lucru pe care telespectatorii nu îl știau: „Filip era cu Ligi și noi vorbeam în continuare pe Instagram. Eu nu știam că el era deja cuplat, căci la TV nu se dăduse deja asta”.

Mai mult, iubita lui Filip a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie și are deja verigheta. Nunta însă nu va avea loc anul ăsta din cauza pandemiei, dar în 2021 vor păși împreună în fața altarului.