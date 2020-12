Bernadette Szocs a zburat 25 de ore ca să participe la Cupa Mondială: ”A trebuit să stau în carantină”

Bernadette Szocs, una dintre cele mai importante jucătoare de tenis de masă din țară, a participat timp de două luni la cele mai tari competiții internaționale din pandemie. Sportiva a stat și în carantină 17 zile.

După o perioadă de 8 luni în care a stat doar în România, lucru neobișnuit pentru sportivă, în ultimele două luni, Bernadette Szocs a fost plecată.

Cea mai sexi jucătoare de tenis de masă din România a participat la Cupa Mondială din China, competiție care s-a desfășurat în orașele Shanghai, Weihai și Zhangzhou, apoi în Macao și în Europa.

S-a clasat în primele 16 sportive din lume

“A fost un drum lung, știam că o să dureze foarte mult, am zburat 25 de ore. Am avut două escale din cauza pandemiei, în China nu te primesc decât dacă vii din anumite țări. Când am ajuns, am avut ghinion, un pasager a ieșit pozitiv și din cauza persoanei respective a trebuit să stau și eu în carantină”, a spus Bernadette Szocs, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

După 17 zile petrecute în carantină și doar un antrenament de 40 de minute, la Cupa Mondială, sportiva a reușit să se claseze între primele 16 din lume. „A fost greu de acceptat pentru mine să stau 17 zile în carantină. În ultimele luni m-am pregătit foarte bine pentru că știam că voi participa la Cupa Mondială și să am așa un ghinion”, a adăugat Bernadette Szocs.

Concursurile din China au avut loc în condiții de pandemie, cu foarte multe restricții, Berni a văzut doar hotelul și sala. Pentru mai mult de 14 zile, cât a stat în carantină a făcut câte un test zilnic! “A fost foarte greu, la ei testele sunt foarte dure, durează două minute, îți bagă bețișorul în nas și în gât, dar în nas îl țin aproape două minute. Sunt cele mai stricte reguli”, a zis Bernadette Szocs.

„Mi s-a îndeplinit un vis”

Din China, sportiva a ajuns în Macao, o țară pe care a vrut extrem de mult să o viziteze, la o competiție unde participi numai dacă ești în primele 30 de jucătoare din lume. „Mi s-a îndeplinit un vis să ajung în Macao, a fost extraordinar, la acest concurs regulile au fost diferite, mesele negre, teraflexul negru, totul diferit. A fost foarte frumos”, a zis Bernadette Szocs.

Din Asia, sportiva a luat avionul spre Europa și timp de 10 zile a stat în orașul Linz din Austria, unde a evoluat cu formația de acolo în Liga Campionilor. „Am ajuns în Austria, după 6 săptămâni de stat în China. Ne-am oprit în finală, din păcate am pierdut la două puncte”, a zis Bernadette Szocs.

Bernadette spune că este o jucătoare norocoasă, deoarece în aceste vremuri dificile pentru toți oamenii, ea a reușit să facă ceea ce îi place cel mai mult, să joace tenis de masă: „Nu știu ce aș face dacă nu aș mai juca tenis, e viața mea! Chiar mă gândeam în perioada în care nu am avut voie să ieșim din casă, cum ar fi să nu mai pot să joc, nu vreau să mă gândesc la așa ceva”.

Tenismena s-a întors în România miercuri seară, iar joi de dimineață se afla deja la antrenament. Pentru aceasta, anul sportiv nu s-a terminat. Săptămâna viitoare va evolua la Buzău, în Cupa României. Sportiva spune că după ce a stat 60 de zile în străinătate, își dorea să se întoarcă în țară și și-a pus și o dorință pentru anul care urmează. Bernadette Szocs a învățat limba română la 10 ani de la tehnicianul ei.

„Sper să avem un an mult mai bun în 2021 și să revină totul la normal, să pot participa la concursurile internaționale și să reprezint România mai mult nu doar atât cât am reușit anul acesta”, a zis sportiva. Bernadette Szocs e calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu echipa României.