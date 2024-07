Jocurile Olimpice nu au fost foarte prolifice pentru reprezentanții României la tenis de masă, după ce au părăsit probele de dublu mixt și simplu. Bernadette Szőcs mai are o singură speranță, în proba pe echipe, pentru a cuceri o medalie.

Bernadette Szőcs face scandal după înfrângerea de la Jocurile Olimpice de la Paris: „Am fost furată!“

Bernadette Szőcs a discutat despre problemele pe care le-a întâmpinat în meciul cu Sofia Polcanova, reprezentanta Austriei. , însă a arătat un joc bun.

ADVERTISEMENT

Sportiva a acuzat prea multă gălăgie în sala de la Paris, întrucât se jucau patru meciuri în același timp. Sunetul peste măsură a fost provocat de fanii francezi, întrucât Felix Lebrun se lupta cu Dimitrij Ovtcharov în optimi, meci câștigat cu 4-3.

„Nu a mers jocul cum îmi doream și mi-am propus. Din păcate.. Și adversara mea a jucat foarte bine. A făcut mai puține greșeli, față de mine. Asta a făcut diferența. Trebuie să accept că a fost mai bună decât mine.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că n-a fost ușor să joci în același timp cu un francez. Toată galeria a fost doar pentru el. Noi jucăm mingea și se țipa, se făcea gălăgie. Nu este scuză. Nu m-a interesat, am încercat să mă focusez la maxim, să încerc să dau totul din mine.

Din păcate, nu am reușit să câștig. Era deja a treia servă când mi-a luat arbitrul. Este o servă unde nu arunc cum spune el. Am încercat să chem pe un alt arbitru. Dacă arbitrul oficial a decis chestia asta, nu se mai poate da înapoi.

ADVERTISEMENT

Am încercat să întorc meciul de la orice scor. Am luptat până la capăt. Din păcate n-a fost să fie meciul meu. Sper să reușesc să câștig la echipe“, a spus Bernadette Szőcs, la capătul meciului cu austriaca Polcanova.

Bernadette Szőcs a acuzat arbitrajul

Bernadette Szőcs a acuzat și arbitrajul din partida cu austriaca, unde consideră că a fost defavorizată pe serve. Românca consideră că arbitri partidei au încercat să iasă în evidență prea mult cu strictețea exagerată.

ADVERTISEMENT

„Nu neapărat că m-a scos din ritm. E un pic stresant, încearcă să se lege de unele chestii doar ca să pară ei mai spectaculoși. De data asta, poate la serva cealalată mai spuneam, dar ideea este că am servit altă servă și nu a avut dreptate.

Când are dreptate, închid ochii și trec mai departe. Nici nu pot lăsa de la mine când știu că am dreptate și am fost furată pe nedreptate. Mai am o șansă pe proba de echipe. Mă voi focusa pe proba de echipe.

Asta este, sunt supărată, dar acum nu mai pot da înapoi timpul. Trebuie să accept. O să mă revanșez pe proba de echipe la următoarele concursuri. O să analizez ce am greșit și ce trebuie să fac să nu mai repet aceeași greșeală la meciuri pe echipe.

Depinde de situație, nu este atât de ușor, dar cum am spus și înainte, mi-a rămas doar proba de echipe. Nu mai am ce să fac, vreau, și îmi doresc din inima să câștig cu echipa. Nu mai am ce să fac, încerc să trec peste.

Sunt sigură că voi reuși, cum . Este un regret în inima mea, pentru că știu că pot mai mult“, a încheiat Bernadette Szőcs, după meciul cu tribunele pline, unde a fost prezent chiar și Zinedine Zidane.