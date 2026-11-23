ADVERTISEMENT

Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a șocat cu apariția sa. Descoperă care este, de fapt, imaginea cu care frumoasa blondină, aflată într-un concediu binemeritat, a împărțit lumea în două. Nu o să-ți vină să crezi.

Poza cu care Bernadette Szocs a creat isterie în online

Bernadette Szocs (31 ani) alături de colega sa, Elizabeta Samara. Cele două tinere s-au oprit în semifinale la dublu feminin, după ce anterior trăiseră o dezamăgire. Au fost iar acum se bucură din plin de rezultatele profesionale.

ADVERTISEMENT

Frumoasa jucătoare de tenis de masă din Târgu-Mureș a dezvăluit că a plecat în vacanță. A decis să-și încarce bateriile după ultimele competiții și a ales o destinație însorită. Blondina nu a spus unde se află, dar a reușit să atragă atenția asupra sa cu o fotografie. Aceasta o arată în toată splendoarea, undeva la plajă.

Îmbrăcată cu un costum de baie din două piele, într-o nuanță de albastru deschis, sportiva a împărțit lumea în două. Rumoarea din jurul acestei poze are legătură cu felul în care s-a afișat. Mulți nu sunt de acord cu imaginile pe care tânăra le realizează în afara sălii de antrenament sau a concursurilor la care merge.

ADVERTISEMENT

„După două competiții intense este în sfârșit timpul să încetinim și să ne bucurăm de câteva momente de relaxare”, este descrierea lăsată de Bernadette Szocs, pe pagina personală de Instagram. Fotografia a primit numeroase mesaje în secțiunea de comentarii, mai ales pe contul de Facebook. Acolo doi internauți au avut un schimb de replici neașteptat după ce unul dintre aceștia i-a atras oarecum atenția că ar fi indecentă. „Te urmăresc pentru jocul de tenis, chiar nu înțeleg de ce trebuie să postezi așa ceva”, a notat acesta, în timp ce un admirator a decis să-i ia apărarea. „E tânără, e frumoasă… Cum vrei să se pozeze? Înfășurată într-un sac de rafie? Crede-mă, tot așa faină ar fi!”, a completat fanul sportivei.

ADVERTISEMENT

Susținere uriașă pentru Bernadette Szocs

„Campioana noastră are nevoie să se relaxeze și să-și reîncarce bateriile” sau „Puternică și frumoasă! Felicitări pentru tot ceea ce realizezi în sport și îți doresc să ai o viață minunată și în afara sportului!”, sunt doar două dintre mesajele de susținere primite de Bernadette Szocs, pe rețelele de socializare. „Turneul de la Muscat a fost reușit. Felicitări! Meriți să te odihnești”, a ținut altcineva să adauge. Ce-i drept, la WTT Star Contender Muscat jucătoarea de tenis de masă a cucerit trei medalii de bronz. Superba româncă a urcat pe podium la simplu feminin, dublu feminin și dublu mixt.

ADVERTISEMENT

Ocupanta locului 22 mondial a câștigat două dintre medalii la probele de dublu. La feminin a făcut pereche cu Elizabeta Samara, iar la mixt a evoluat alături de Eduard Ionescu. Blondina este una dintre cele mai bune jucătoare, bucurându-se de o mare comunitate de fani. Internauții o susțin în număr foarte mare la toate competițiile la care merge, dar și în timpul liber.

În altă ordine de idei, Bernadette Szocs a explicat că separă clar rivalitatea din timpul meciului de prietenia și respectul din afara mesei de joc. Aceasta a subliniat că luptă pentru victorie pe durata partidei, dar își păstrează aceeași atitudine deschisă și prietenoasă după încheierea acesteia, indiferent de rezultat.

ADVERTISEMENT