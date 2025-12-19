Bernadette Szocs, mesaj emoționant după ce în 2025 a fost vicecampioană mondială: „Să-mi cânte imnul României e cel mai frumos sentiment”. Video

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai valoroase sportive pe care România le are în acest moment, Bernadette Szocs a reflectat cu privire la rezultatele pe care le-a obținut în anul 2025.

Marea satisfacție a lui Szocs: „Să-mi cânte imnul României”

Jucătoarea de tenis de masă spune că este o satisfacție uriașă în momentul în care îi este cântat imnul României după ce câștigă o medalie pentru țară.

„A fost un an foarte greu, dar pot să spun că am realizat unele rezultate mult așteptate și asta mă face să fiu mai ambițioasă. Îmi dă putere să joc mulți ani de aici încolo. A fost o medalie foarte muncită, mai ales cea de la Campionatul Mondial pentru că a fost o performanță foarte așteptată și în sfârșit am realizat ceea ce visam.

Pentru 2026 îmi doresc să fac rezultate și mai bune. Bineînțeles, să fiu pe cea mai înaltă treaptă și să mi se cânte imnul. Asta îmi doresc, cel puțin o medalie. Sunt tare mândră când mi se cântă imnul României, e cel mai frumos sentiment”, a spus Bernadette Szocs într-un interviu EXCLUSIV pentru FANATIK.

Performanțele lui Szocs din 2025

În 2025, a avut un an plin de performanțe remarcabile la nivel atât național, cât și internațional în tenisul de masă. La Campionatele Naționale ale României, ea și-a reconfirmat supremația adjudecându-și pentru a șaptea oară consecutiv titlul național la simplu feminin, consolidându-și poziția de lider incontestabil în competițiile interne.

Pe plan internațional, performanța definitorie a anului a venit la , unde Szocs, alături de partenera sa Sofia Polcanova, a obținut medalia de argint în proba de dublu feminin, un rezultat istoric pentru o sportivă din România la această competiție majoră. La individual, ea a ajuns în fazele eliminatorii la simplu, trecând prin meciuri puternice înainte de eliminare.

Bernadette Szocs visează la medalie olimpică pentru 2028

Chiar dacă mai sunt ceva ani până la Jocurile Olimpice din 2028, Szocs nu și-a ascuns dorința de a participa la evenimentul ce va avea loc la Los Angeles, acolo unde speră să obțină o medalie, care ar fi prima pentru ea după ce a participat la 3 ediții precedente.

„Da, e un vis pentru mine că iau medalie la Los Angeles, dar vreau să iau meci cu meci, pas cu pas, și dacă e să fie o medalie atunci cu atât mai bine. Bineînțeles că îmi propun și nu există așa ceva, să nu mă calific sau să nu-mi propun medalie olimpică. Nu o să fie ușor, dar sunt tare ambițioasă”, a mai spus sportiva legitimată la clubul Steaua.

Szocs, printre cele mai bune din lume. A fost deja la 3 ediții de Jocuri Olimpice

Bernadette Szocs, una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis de masă din România, a reprezentat țara la trei ediții ale Jocurilor Olimpice: Rio 2016, Tokyo 2020 și Paris 2024. În aceste competiții ea nu a ajuns încă pe podium, dar a reușit rezultate notabile în probele individuale și de dublu mixt. La Paris 2024, Szocs a ajuns în optimile probei de simplu, unde a învins adversare puternice înainte de a fi eliminată, a ocupat locul 5 în proba de dublu mixt și locuri în jurul pozițiilor 9 în simplu și pe echipe.

La edițiile anterioare, precum Tokyo 2020, ea a obținut tot locul 5 la mixt și a fost în primele 20 în simplu, iar în 2016 echipa a fost în top 10 la proba pe echipe. Prezența constantă la JO a dat speranțe românilor, care privesc cu încredere acum către Los Angeles 2028, acolo unde Szocs poate în sfârșit să spargă gheața.