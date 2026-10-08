Bernadette Szocs, surpriză neplăcută la revenirea din vacanță! Ce a pățit la China Smash 2026

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Care este surpriza neplăcută de care a avut parte Bernadette Szocs la ultima competiție. Vestea a fost împărtășită cu toată lumea pe rețelele de socializare. Jucătoarea de tenis de masă nu a făcut nicio declarație.

Bernadette Szocs, din concediu la competiții sportive

Bernadette Szocs (31 ani) a profitat din plin de pauza dintre competiții, ă. A ales Mykonos, supranumită „insula miliardarilor” imediat după participarea la Europe Smash 2026, desfășurat la Malmö, Suedia. Românca, care anterior, a fost fost eliminată în primul tur la simplu.

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Dezamăgirea nu a împiedicat-o să-și ducă planurile la bun sfârșit. Frumoasa blondină a profitat din plin de concediu, dovadă fiind chiar imaginile pe care le-a distribuit în online. Din păcate, la revenirea în concursuri jucătoarea de tenis de masă s-a lovit de o mare piedică. Evenimentul nefericit a avut loc la China Smash 2026.

Sportiva și colega sa, Elizabeta Samara, au fost eliminate în sferturile de finală ale probei de dublu feminin. Cele două au pierdut în fața jucătoarelor Wang Yidi și Jiang Yiyi. Chinezoaicele au reușit să se impună cu toate că româncele au dat totul. Eforturile și ambițiile lor de a-și continua parcursul de la Beijing nu a fost însă suficient.

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Tricolorele au cedat cu 0-3 (9-11, 10-12, 7-11). Federația Română de tenis de masă a anunțat printr-un mesaj de pe social media că Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au pierdut „în sferturile de finală ale probei de dublu feminin, după un meci intens împotriva perechii chineze Wang Yidi/Jiang Yiyi”.

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„Cu dorința de a face pasul spre zona medaliilor, tricolorele au luptat pentru fiecare punct și au încercat să găsească soluții în fața adversarelor, într-un duel în care primele două seturi s-au decis la limită. Prezența între cele mai bune opt perechi ale competiției reprezintă rezultatul final al participării lor la China Smash 2026”, au mai transmis reprezentanții federației, pe Facebook.

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Bernadette Szocs: ”Tenisul de masă este viața mea”

Bernadette Szocs a dezvăluit într-un interviu pentru că a început să joace tenis de masă la 6 ani și jumătate. Și-a descoperit plăcerea pentru această activitate după ce l-a văzut pe fratele ei câștigând o medalie. Ulterior, s-a implicat enorm și a realizat că această activitate nu este doar un joc pe care-l face din plăcere.

„Am mers la un turneu cu părinții mei ca să urmărim competiția la care participa fratele meu. El a câștigat prima sa medalie și primul trofeu și era foarte fericit. Le-am spus părinților mei că vreau să încep și eu să joc. Încă de la început mulți antrenori mi-au spus că am talent.

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Mi-au spus că aș putea deveni o jucătoare de top dacă mă dedic serios și mă antrenez din greu. Nu m-am gândit niciodată să renunț pentru că iubesc acest sport. Tenisul de masă este viața mea și nu pot trăi fără el! Fac exerciții în fiecare zi ca să rămân în formă”, a spus Bernadette Szocs.