Bernadette Szocs vrea să scrie istorie la Paris! „Îmi doresc să fiu prima româncă medaliată”. Eliza Samara e la a 5-a ediție de JO. Exclusiv

Bernadette Szocs (29 de ani) și Eliza Samara (35 de ani) sâmbătă, 27 iulie. Ambele vor să scrie istorie în Franța și să aducă prima medalie românească din istorie la tenis de masă.

Bernadette Szocs și Eliza Samara vor să dea lovitura la Jocurile Olimpice de la Paris

Bernadette Szocs speră să își îndeplinească marele vis, acela de a aduce prima medalie românească la Jocurile Olimpice în proba de tenis de masă. Fosta campioană europeană deutează la Paris în primul tur individual la dublu mixt.

„Bineînțeles că am emoții, dar sunt fericită că e ziua cea mare și că încep Jocurile Olimpice. Am așteptări foarte mari de la mine. Așteptarea e că tenisul de masă românesc n-a reușit încă să câștige medalia olimpică.

Aș vrea să fiu prima sportivă a României, care va cuceri medalia olimpică la tenis de masă și Doamne ajută să se îndeplinească visul pentru că știu că am făcut totul și nu aș vrea să regret nicio secundă ca de data asta să nu cuceresc medalia olimpică.

Este prima dată când suntem favoriții 4. E foarte bine. Suntem o echipă foarte omogenă, am știut să ne completăm de fiecare dată și cred că suntem una dintre cele mai bune echipe care a reușit vreodată să facă rezultate și care poate să aducă rezultate pentru România.

Până acum nu se temeau de nimeni. De fiecare dată au intrat foarte liniștite și de când am început să le bat, mai ales pe campioana olimpică, simt și văd în privirea lor că joacă cu emoții și că le e un pic frică”, a declarat Bernadette Szocs, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sâmbătă, 27 iulie, de la ora 17:30, împotriva australienilor Nicholas Lum și Jee Minhyung.

„Este cea mai mare șansă din punctul meu de vedere. E prima probă cu care încep. Facem o echipă foarte bună, suntem, prieteni buni și în afara mesei, ceea ce este foarte important. De fiecare dată am știut să ne ajutăm și să ne completăm foarte bine. Am făcut rezultate foarte bune. Eu am încredere în el, el are încredere în mine și cred că vom reuși să strălucim”, a adăugat sportiva de la CSA Steaua.

A 5-a ediție de JO pentru Samara: „Vreau să mă bucur, dar visul mult dorit este medalia”

Pentru Eliza Samara, ediția din capitala Hexagonului va fi a 5-a a Jocurilor Olimpice. Ea debutează în concurs în turul I al probei de simplu, sâmbătă, 27 iulie, de la ora 21:00, împotriva ucrainencei Solomiya Brateko.

„Consider că la orice ediție a Jocurilor Olimpice este o mare realizare și performanță și e logic să fie încă emoții. Sunt poate la fel de mari ca și la Beijing, Londra, Rio sau Tokyo, dar sunt emoții constructive. Când voi ajunge la meci voi uita, se vor duce.

Faptul că suntem în primele 4 șansele ne-au crescut, ceea ce e un lucru foarte bun că nu jucăm din sferturi cu China și Japonia. Ne bucură, dar e și presiune.

Orice sportivă speră la medalie. Aș minți dacă aș spune că vreau să mă bucur că sunt la Jocuri. Da, vreau mă bucur, dar ca și vis mult dorit este medalia”, a declarat Eliza Samara, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sportiva de la CSA Steaua a vorbit despre contingentul de sportivi asiatici în tenisul de masă și de ce este atât de greu de dărâmat acest zid.

„La ei sunt milioane de jucători și au de unde alege. La ei e sportul rege tenisul de masă. Cred că asta spune totul. De mici stau doar în cantonamente cu anii, fără să știe dacă vor ajunge sau nu în lotul mare”, a adăugat Samara.

Ovidiu Ionescu va concura și el în turul I al probei de simplu, sâmbătă, 27 iulie. Sportivul român are meci cu Quadri Aruna, din Nigeria, de la ora 23:15