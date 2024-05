Bernd Storck jubilează după ce l-a învins pe Gică Hagi: ”Nu le-am dat nicio șansă”

, scor 4-1, într-un meci în care Pavol Safranko a marcat primul său hattrick din carieră, iar jucătorii constănțeni au comis o mulțime de erori.

Bernd Storck, prima reacție după ce l-a umilit pe Gică Hagi

La finalul partidei Farul – Sepsi 1-4, care a deschis etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga, tehnicianul oaspeților, Bernd Storck, a fost extrem de satisfăcut de victoria obținută în fața lui Gică Hagi.

”Băieții au jucat foarte bine. Am vrut foarte mult să câștigăm acest meci și am reușit acest lucru. După 1-0, 2-0 am continuat să jucăm. Am știut ce trebuie să facem pentru a face față unei echipe foarte puternice. Nu le-am dat nicio șansă de a înscrie.

Este uimitor nu doar pentru Safranko, ci și pentru echipă pentru că ne-am creat aceste ocazii. Nu prea a avut noroc în ultimele partide. Mă bucur pentru el. A meritat să înscrie aceste goluri. Sunt foarte fericit de cum am arătat, cum i-am presat.

Am reușit să nu îi lăsăm să își facă jocul. Am mai jucat bine și în alte partide. Altă dată am pierdut în ultimul moment. Sunt în negocieri cu clubul. Să vedem ce putem aduce. Acum sunt foarte fericit și vom vedea cum vor decurge negocierile”, a declarat Storck.

Ce a spus Ștefănescu de plecarea de la Sepsi

Mijlocașul Marius Ștefănescu a vorbit de posibila sa plecare de la Sepsi în vară și a menționat faptul că își dorește să ajungă la o echipă cu pretenții de titlu, dar nu a dorit să dea un nume concret.

”A fost un meci foarte bun, o seară mare, dar cel mai mult mă bucur că am arătat că nu degeaba am intrat în play-off. Am jucat cu atitudine, la fel ca și în celelalte partide. Singurul meci în care nu am arătat cum ne-am dorit a fost cu Universitatea Craiova.

Acum ne-a ieșit chiar tot. Mă bucur pentru Șarfi (n.r. – Pavol Safranko), care a marcat un hattrick. Sper să plece cu mingea acasă. Sincer . Pe stadion se poate striga orice. Și ce făceam? Se oprea. Am mai avut un meci acasă când s-a întrerupt.

Prioritatea mea în acest moment este aceea de a mă concentra pe ultimele două meciuri din acest sezon. Mai am două meciuri, apoi vom vedea. Vine perioada de transferuri, se poate întâmpla orice. Se vorbește de un an despre transferuri, dar eu aș vrea să fac un pas fie la o echipă care se bate la campionat, fie afară.

De ce FCSB? De ce Rapid? Dacă vor face o ofertă…. Se va discuta, normal. Fiecare patron are dreptul de a-și spune părerea. Ce să fac eu acum? Să mă pun rău cu patronul? Am discutat ceva cu dânsul, vom vedea”, a spus Ștefănescu.