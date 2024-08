Bernd Storck, anunț după al treilea eșec consecutiv cu Sepsi în SuperLiga: “Îmi asum responsabilitatea!”. Ce spune de demitere

Deși era neînvinsă după primele patru etape, Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns să traverseze o perioadă foarte dificilă, după ce a suferit încă un eșec în SuperLiga României. De această dată, covăsnenii au pierdut al doilea meci la rând pe teren propriu, fiind , scor 1-0.

Bernd Storck: „Sunt responsabil de acest eșec”

Sepsi Sfântu Gheorghe continuă să traverseze o perioadă slabă în SuperLiga României, echipa antrenată de Bernd Storck pierzând al treilea meci la rând în campionat, contra celor de la Unirea Slobozia. Branislav Ninaj a fost ghinionistul serii. El a comis faultul în urma căruia s-a acordat lovitura de la 11 metri din care oaspeții au marcat și tot el și-a lăsat echipa în inferioritate numerică după ce e văzut cartonașul roșu în minutul 85.

A fost a treia etapa consecutivă în care gruparea din Sfântu Gheorghe pierde, iar antrenorul echipei a găsit cu greu explicații la flash-interviu.

„Suntem dezamăgiți după acest meci foarte prost. Vreau să le cer scuze suporterilor care au venit astăzi la stadion pentru noi. Îmi asum responsabilitatea pentru acest eșec. De la început am simțit că nu vom avea multe șanse de a produce pericol. Nu am stat bine la capitolul poziționare, iar adversarul a avut mai multe șuturi la poartă decât echipa noastră. Am vrut să le arătăm suporterilor că avem respect față de ei, să le dăm ceva înapoi, însă astăzi nu am reușit acest lucru.

Am avut un început de sezon foarte bun, însă ceva s-a întâmplat după aceste primele trei meciuri, am pierdut câțiva jucători, acum s-au întors, dar nu pot înțelege ce ne-a lipsit să ne facem jocul. Nu am avut un ritm de joc bun, nu am avut viteză, mi s-a părut că echipa a fost blocată astăzi și nu am reușit să evoluăm la fel ca în primele jocuri. Nu îmi e frică însă pe viitor. Am avut și serii de patru înfrângeri consecutive, dar ne-am revenit și ne-am calificat în play-off. Ni s-au întors câțiva jucători la lot, vor sosi și alții, vineri avem următorul meci, dar trebuie să ne revenim aceste rezultate nefaste.

Lucruri de acest gen se pot întâmpla în fotbal, plus că nu le-a făcut intenționat (n. r. Ninaj, care a comis penalty și a luat și cartonaș roșu), însă a făcut o primă repriză foarte bună și suporterii sunt de asemenea alături de el. Ăsta este fotbalul. Plus de asta, a fost vorba de un umăr la umăr și nu ar fi trebuit să primească roșu.

Ce poți spune mai mult după un astfel de meci? Am simțit că orice am face pe teren nu vom reuși să revenim. Am încercat să schimbăm ritmul prin introducerea de noi jucători de pe bancă, dar a fost o zi prosta. De mâine trebuie să trecem la treabă, pentru că vineri jucăm iarăși și nu avem mult timp la dispoziție. Trebuie să arătămai bine în meciul următor. Am o relație foarte bună cu jucătorii, conducerea, muncesc zi de zi aici, dar trebuie să continuăm și să motivăm băieții până la meciul următor.” , a spus antrenorul lui Sepsi, potrivit .

Sepsi, un singur gol marcat în ultimele trei etape

Sepsi Sfântu Gheorghe a marcat un singur gol în ultimele trei meciuri. Covăsnenii au marcat în meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu 2-1 și , scor 3-0.

Programul celor de la Sepsi în următoarele etape

Etapa a 8-a, 30 august Oțelul Galați – Sepsi Sfântu Gheorghe

Oțelul Galați – Sepsi Sfântu Gheorghe Etapa a 9-a, 14 septembrie Sepsi Sfântu Gheorghe – FC Botoșani

Sepsi Sfântu Gheorghe – FC Botoșani Etapa a 10-a, 21 septembrie Farul Constanța – Sepsi Sfântu Gheorghe

Farul Constanța – Sepsi Sfântu Gheorghe Etapa a 11-a, 28 septembrie Sepsi Sfântu Gheorghe – FCSB

Sepsi Sfântu Gheorghe – FCSB Etapa a 12-a, 5 octombrie Hermannstadt – Sepsi Sfântu Gheorghe