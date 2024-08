Bernd Storck nu a fost mulțumit pe deplin după meciul cu Rapid: “Am făcut o greșeală”. Ciobotariu a explicat cum l-a accidentat pe Burmaz

. Deși rezultatul pare unul satisfăcător, Bernd Storck nu a fost mulțumit pe deplin după meciul cu Rapid. Antrenorul oaspeților a analizat partida și a punctat aspectele pozitive, dar și pe cele negative.

Bernd Storck nu a fost mulțumit pe deplin după meciul cu Rapid: “Am făcut o greșeală”

Bernd Storck nu a fost mulțumit de faptul că echipa sa nu a scos o victorie în meciul cu Rapid. Antrenorul celor de la Sepsi susține că deși echipa a jucat bine, elevii săi au făcut multe greșeli care au dus la o remiză.

“Am făcut un meci fantastic, dar am luat doar un punct. Am fi meritat mai mult. Trebuie să fim mai atenți. Am făcut o mică greșeală la golul de 1-1 și mică greșeală la golul de 1-2.

Ne-a crescut încrederea când am deschis scorul, dar apoi am luat gol imediat. Am mai avut ocazii. Am luat un punct dar trebuie să felicit jucătorii.

Am tras de 20 de ori pe poartă. Trebuie să fim mai atenți la ultima execuție. Suntem nemulțumiți. Am fi putut obține mai mult. Nu s-a spus ultimul cuvânt în privința lui Cosmin Matei. Vom încerca să reducem acea suspendare”, a declarat Bernd Storck, potrivit .

Ciobotariu a explicat cum l-a accidentat pe Burmaz

“Am avut foarte multe ocazii. Am făcut o repriză a doua foarte bună, cum nu s-a mai întâmplat de mult timp. În prima parte a jocului, chiar nu pot să îmi explic cum le-am dat așa repede gol.

Mingea s-a bâlbâit pe acolo și a intrat în poartă. Știam că Rapid este într-o situație mai puțin bună și am profitat. Veneau după meciuri în care nu au cunoscut victoria.

Ne bucurăm că am făcut un joc bun și că am luat un punct în Giulești. Aici se câștigă greu. E un început bun pentru noi. Am demonstrat și astăzi că se poate juca și atunci când avem absenți.

(n.r. Ce s-a întâmplat la contactul cu Burmaz?) El s-a oprit destul de brusc și eu m-am dus cu genunchiul în spatele lui. Nu a fost nicio intenție. , pentru accidentare”, a spus Denis Ciobotariu la finalul partidei.