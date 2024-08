Bernd Storck, stupefiat de problemele disciplinare la Sepsi. Ce a spus după meciul cu U Cluj: „Așa ceva nu există afară!”

Sepsi OSK nu se regăsește în acest început de sezon, având un parcurs inconstant.

Bernd Storck, exasperat de jucătorii cu probleme disciplinare din lot: „Pentru mine este ceva nou, în mod normal afara nu este nevoie de aceste reguli, dar aici da”

Bernd Stork a reacționat la finalul partidei pierdute în fața celor de la U Cluj. Tehnicianul german a vorbit despre rezultatul dezamăgitor,

„Un meci dur, un rezultat dur. Când vezi cum am luat golurile… am pierdut toate duelurile. O mare dezamăgire, am avut ocazii să intram in posesia balonului, dar am pierdut toate mingiile ușor. Le-am oferit foarte ușor posesia. Trebuie să ne repliem , să ne adunam. Nu a fost o zi bună pentru noi.

(Despre jucătorii excluși din lot nr.) Sunt dezamăgit de situație. În ultimele zece zile am avut probleme de disciplină, nu am avut câțiva jucători cu noi. Avem un program niște reguli, cine nu le respectă trebuie să își asume consecințele.

La începutul sezonului toată lumea a semnat pentru aceste reguli. Pentru mine este ceva nou, în mod normal afara nu este nevoie de aceste reguli, dar aici da, și uite că avem probleme cu ele. Au fost probleme între ei la antrenament, trebuie sa își asume consecințele.

(Dacă se teme de demisie din cauza rezultatelor nr.) Se poate întâmpla, am avut probleme și în sezonul trecut. Fotbalul are și suișuri și coborâșuri, așa este sportul acesta. Trebuie să vedem ce a fost rău în meciul ăsta și să îmbunătățim lucrurile.”, a fost reacția lui Bernd Storck după meci.

Florin Ștefan, dezamăgit de eșecul usturător cu Sepsi: „Am jucat mai slab decât ne-am propus”

Florin Ștefan a reacționat și el la finalul meciului de pe Cluj Arena. Jucătorul covăsnenilor s-a arătat dezamăgit după eșecul categoric suferit în deplasarea de luni seară.

„Știam că ne așteaptă un meci dificil, trebuia să ne ridicăm la nivelul meciului. Astăzi nu ne-am demonstrat valoare, am jucat mai slab decât ne-am propus.

Nu e nimic, mergem mai departe și demonstrăm în ultimul joc. Nu am mai ținut atât de mult de minge, am pierdut foarte ușor…. .

Am arătat în fiecare meci un fotbal bun, numai că în seara asta nu a fost cum ne-am dorit. Următorul meci trebuie să-l câștigăm neapărat”, a declarat Florin Ștefan la finalul meciului.