Bernd Storck vrea să continue la Sepsi chiar și după 4 eșecuri la rând. Jucătorii îi cer iertare patronului

Formația de la Sfântu Gheorghe a mai pierdut un meci în campionat, de data aceasta în fața celor de la . .

Bernd Storck vrea să continue la Sepsi chiar și după 4 eșecuri la rând

Antrenorul german nu este pregătit să plece din România. Așadar, după 4 eșecuri suferite în campionat, la Sepsi. Tehnicianul se bazează pe experiența din sezonul trecut, când a reușit să revină cu echipa dintr-o perioadă similară.

“Sunt foarte dezamăgit. Știam că e un stadion pe care se joacă foarte greu și așa am luat și cele două goluri. Sunt lucruri simple pe care nu le-am putut face, iar la pauză am făcut câteva schimbări. Am arătat o altă față a echipei în repriza a doua. Pentru ceea ce vrem să obținem a fost prea puțin.

Am avut câteva variante de rezervă. În astfel de meciuri trebuie să luptăm, să citim jocul. Trebuie să găsim soluții să întoarcem lucrurile în favoarea noastră de acum.

În repriza a doua am schimbat și tactic. Am lucrat bine la ultimele antrenamente. Noi am mai trecut prin asta și anul trecut. Avem nevoie și de noroc.

Am experiență cu asta și le văd fără să le măsor. Dacă nu ajung până la bară, e ceva în neregulă, dar nu are treabă cu jocul. Am experiență din Grecia, acolo au fost mai multe probleme cu porțile. Am fost să văd terenul înainte ca să văd dacă putem juca în stilul nostru sau să încercăm cu mingi lungi.

Tot alături de domnul Dioszegi am trecut peste perioada slabă de anul trecut. L-am pierdut pe Ștefănescu. Nu îmi place să îmi caut scuze. Dar trebuie să continuăm”, a declarat Bernd Storck la flash-interviu.

Cosmin Matei, despre suspendarea primită de la Agenția Naționala Anti-Doping

“Un meci pe care l-am pierdut. În prima repriză am arătat rău. În a doua repriză am încercat să revenim, dar a fost un teren greu în fața unei echipe care a știut să țină de rezultat.

Nu sunt în măsură să trag concluzii legate de evoluțiile colegilor mei. Trebuie să îmbunătățim absolut totul, cu începere de la atitudine. Așa vom putea spera din nou la punct sau puncte. A fost o perioadă dificilă. M-am antrenat în niște condiții neprofesioniste. Mă lupt cu toate forțele și vreau să mulțumesc pentru că am susținerea clubului.

Pe perioada apelului am dreptul de a juca. Îmi doresc să câștig la apel, pentru că am făcut tot ceea ce ține de mine ca să îmi arăt nevinovăția. Toată lumea a fost alături de mine, familia, colegii, antrenor, conducere.

M-am antrenat pe unde am putut, am fost la fotbal la sintetic, sală și cam asta e tot ceea ce pot să fac. Nu am voie să mă antrenez în nicio bază sportivă, niciun program organizat și la niciun fel de sport.

Aveam nevoie să arătăm că avem foame de rezultate și că suntem o echipă puternică care are personalitate în teren. Nu că ne este frică de echipe precum Oțelul Galați”, a declarat Cosmin Matei după meci.

Ronald Niczuly: “Îmi cer scuze față de patronul Laszlo Dioszegi”

“Îmi cer scuze față de patronul Laszlo Dioszegi, care pune foarte mult suflet. Îmi doresc să obținem rezultate bune. Îmi cer scuze și suporterilor, i-am dezamăgit și azi, au venit atâția kilometri să ne susțină. Sperăm să redresăm corabia, că așa nu se mai poate. Am început cu două victorii, apoi am făcut egal cu Dinamo, o echipă foarte bună.

În fiecare an avem momente dificile, nu îmi dau seama de ce apar. După ne scuturăm și ne revenim. Nu pot să comentez despre domnul Dioszegi, el poate să ia decizii bune pentru echipă, dar eu zic că antrenorul nu poate fi de vină când pierdem 3 meciuri la rând”, a mai spus și Ronald Niczuly.