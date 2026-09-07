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Bernie Ecclestone, omul care a condus timp de decenii Formula 1 și a transformat competiția într-un imperiu, a fost arestat în Portugalia. Britanicul în vârstă de 95 de ani a fost oprit luni, 7 septembrie, pe Aerodromul Tires, din Cascais, în apropiere de Lisabona. Polițiștii au descoperit o armă de foc.

Bernie Ecclestone, arestat la 95 de ani! Descoperirea făcută de polițiști la bordul avionului său privat

Totul s-a întâmplat în timpul unui control de rutină efectuat de Divizia Aeroportuară a Poliției de Securitate Publică din Portugalia (PSP). Potrivit presei portugheze, avea la bordul avionului privat o pușcă. Autoritățile au intervenit imediat, iar fostul conducător al Formulei 1 a fost reținut pentru presupusa deținere ilegală a armei.

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Bernie Ecclestone, din nou în vizorul poliției! A fost arestat după o descoperire făcută în avionul privat

Deocamdată, autoritățile portugheze nu au oferit toate detaliile despre armă. Nu este clar dacă aceasta era încărcată și nici în ce condiții a ajuns la bordul aeronavei. Nu este prima dată când are probleme cu legea.

În mai 2022, britanicul a fost reținut pe Aeroportul Viracopos din Campinas, Brazilia, înaintea unui zbor privat spre Elveția. Atunci, polițiștii au descoperit în bagajul său un pistol LW Seecamp de calibrul .32, care nu era înregistrat. Ecclestone a recunoscut că arma îi aparținea, dar a susținut că nu știa că se afla în bagaj.

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Bernie Ecclestone este una dintre cele mai importante și controversate figuri din istoria Formulei 1. Britanicul a controlat timp de aproximativ patru decenii partea comercială a competiției. A negociat drepturile TV, contractele cu circuitele și marile acorduri comerciale și a avut un rol decisiv în transformarea Formulei 1 într-un business global de miliarde de dolari.