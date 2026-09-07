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Bernie Ecclestone, arestat în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef din Formula 1

Bernie Ecclestone a fost arestat în Portugalia, la 95 de ani. Polițiștii au descoperit o armă de foc la bordul avionului privat al fostului șef din Formula 1.
Alex Bodnariu
07.09.2026 | 19:10
Bernie Ecclestone arestat in Portugalia Ce au gasit politistii in avionul privat al fostului sef din Formula 1
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Bernie Ecclestone, arestat la 95 de ani! Descoperirea făcută de polițiști la bordul avionului său privat
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Bernie Ecclestone, omul care a condus timp de decenii Formula 1 și a transformat competiția într-un imperiu, a fost arestat în Portugalia. Britanicul în vârstă de 95 de ani a fost oprit luni, 7 septembrie, pe Aerodromul Tires, din Cascais, în apropiere de Lisabona. Polițiștii au descoperit o armă de foc.

Bernie Ecclestone, arestat la 95 de ani! Descoperirea făcută de polițiști la bordul avionului său privat

Totul s-a întâmplat în timpul unui control de rutină efectuat de Divizia Aeroportuară a Poliției de Securitate Publică din Portugalia (PSP). Potrivit presei portugheze, Ecclestone avea la bordul avionului privat o pușcă. Autoritățile au intervenit imediat, iar fostul conducător al Formulei 1 a fost reținut pentru presupusa deținere ilegală a armei.

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Deocamdată, autoritățile portugheze nu au oferit toate detaliile despre armă. Nu este clar dacă aceasta era încărcată și nici în ce condiții a ajuns la bordul aeronavei. Nu este prima dată când Bernie Ecclestone are probleme cu legea.

În mai 2022, britanicul a fost reținut pe Aeroportul Viracopos din Campinas, Brazilia, înaintea unui zbor privat spre Elveția. Atunci, polițiștii au descoperit în bagajul său un pistol LW Seecamp de calibrul .32, care nu era înregistrat. Ecclestone a recunoscut că arma îi aparținea, dar a susținut că nu știa că se afla în bagaj.

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Bernie Ecclestone este una dintre cele mai importante și controversate figuri din istoria Formulei 1. Britanicul a controlat timp de aproximativ patru decenii partea comercială a competiției. A negociat drepturile TV, contractele cu circuitele și marile acorduri comerciale și a avut un rol decisiv în transformarea Formulei 1 într-un business global de miliarde de dolari.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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