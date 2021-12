Bernie Ecclestone le dă o veste tristă fanilor lui Lewis Hamilton: „Cred că se retrage”

Ieșirea lui Lewis Hamilton din lumina reflectoarelor și tăcerea care s-a lăsat chiar și pe site-urile sale de socializare după pierderea titlului de campion în Formula 1, ridică multe semne de întrebare asupra viitorului lui Lewis Hamilton.

Zvonurile că au fost întărite de unul dintre cele mai importante nume ale acestui sport. Bernie Ecclestone, fost CEO al Marelui Circ, a detonat „bomba” pe care nimeni de la Mercedes nu ar vrea să o audă.

Bernie Ecclestone anunță retragerea lui Lewis Hamilton din Formula 1

„Zilele trecut am vorbit cu tatăl său și imediat am realizat că nu voia să discute despre viitorul fiului său, așa că am trecut la afaceri. Eu cred că se va retrage, nu cred că va mai concura anul viitor. Dezamăgirea suferită la Abu Dhabi a fost prea mare, eu îl înțeleg.

Acum că l-a egalat pe Michael Schumacher la numărul de titluri mondiale, șapte, e momentul perfect să își urmeze celălalt vis și să devină antreprenor de modă”, a declarat Bernie Ecclestone, într-un interviu pentru Blick.

Omul de afaceri britanic este un apropiat al familiei septuplului campion mondial în Formula 1, dar decizia lui Hamilton de a se retrage nu este una oficială. Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură decizia pilotului de la Mercedes, care nu a oferit încă nicio explicație legat de ce va face în 2022, ceea ce îi îngrijorează și pe șefii constructorului german.

Hamilton e supărat pe finalul nebun de la Abu Dhabi

Nebunia a fost declanșată de un accident în care a fost implicat Nick Latifi. Pilotul Williams s-a izbit de zid cu șase tururi înainte de final, iar safety car-ul a intrat pe circuit. Max Verstappen a schimbat pneurile.

În schimb, inginerii lui Lewis Hamilton i-au transmis să rămână pe pneurile actuale, un set uzat de hard-uri. Max a ieșit aproape de Hamilton, însă între ei au fost patru mașini întârziate, șanse mici pentru olandez să depășească și în aceste condiții.

Până la evacuarea mașinii avariate au trecut mai multe tururi sub safety car și a rămas de disputat un singur tur în regim de cursă. a fost luată înainte de acest ultim tur.

Organizatorii au decis ca mașinile întârziate care se aflau între Hamilton și Verstappen să treacă de safety car, astfel că ultimul tur s-a disputat cu cele două mașini într-un duel roată la roată.

„Directorul Masi trebuia singur să rezolve problema și să ridice steagul roșu imediat după accident. Am fi avut un super final cu trei tururi rămase. Deciziile au fost foarte proaste.

În 2022, Lewis nu are decât de pierdut, nimic de câștigat. Nici nu știi cine va avea cea mai bună mașină odată cu noile reglementări. Are un partener ambițios în persoana lui George Russell, deși eu nu cred încă în el. Și, să nu uităm, că va exista în continuare Verstappen”, a încheiat Ecclestone.