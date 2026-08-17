Besiktas i-a stricat debutul în Turcia lui Horațiu Moldovan! Cum s-a descurcat portarul român în duelul de la Istanbul și decizia de arbitraj care i-a scos din sărite pe oaspeți. Video

Cu Horațiu Moldovan integralist, Eyupspor a cedat la limită în fața celor de la Besiktas, 0-1 la Istanbul, exact pe terenul pe care naționala României a pierdut cu același scor împotriva Turciei, în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Prestația goalkeeper-ului român a fost, per tota, una convingătoare, reușind să blocheze două din cele trei șuturi expediate pe spațiul porții sale.
Unicul gol al întâlnirii a fost semnat de cehul Vaclav Cerny, în minutul 25, cu un șut perfect, la care Horațiu Moldovan nu a putut face nimic. Ulterior însă, portarul român și-a salvat echipa în două rânduri, reușind să intervină excelent la execuția cu capul a aceluiași Cerny (min. 33), respectiv la cea a lui Salih Ozcan din prelungirile partidei (90+1). Cei de la SofaScore i-au acordat lui Moldovan nota 6.7, exact cât a fost și media echipei sale.
Momentul care a înclinat definitiv balanța în favoarea gazdelor a venit în minutul 68, atunci când David Costa, unul dintre mijlocașii ofensivi ai lui Eyupspor, a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Oaspeții s-au arătat extrem de nemulțumiți de această decizie, mai ales că arbitrul de centru nu îl eliminase pe Tiago Djalo, fotbalistul lui Besiktas care l-a tras în mod evident de păr pe jucătorul capverdian al lui Eyupspor la un duel petrecut anterior.
În cele din urmă, s-a terminat 1-0 pentru Besiktas, iar astfel, echipa pregătită de Vincenzo Italiano a obținut primele trei puncte în stagiunea 2026/2027, un lucru care nu se poate spune și despre celelalte trei rivale la titlu, și anume Galatasaray, Fenerbahce și Trabzonspor.
Campioana Galata a remizat pe teren propriu cu Corum, echipa la care evoluează Andrei Borza, scor 2-2, în timp ce Trabzonul lui Mohamed Salah a terminat la egalitate în deplasarea cu Kasimpasa, clubul lui Matei Ilie, scor 1-1. Nu în ultimul rând, Fenerbahce a produs cea mai mare surpriză din startul de sezon în SuperLig, cedând în fața celor de la Genclerbirligi, 1-2.