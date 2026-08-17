Besiktas i-a stricat debutul în Turcia lui Horațiu Moldovan! Cum s-a descurcat portarul român în duelul de la Istanbul și decizia de arbitraj care i-a scos din sărite pe oaspeți. Video

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Cu Horațiu Moldovan integralist, Eyupspor a cedat la limită în fața celor de la Besiktas, 0-1 la Istanbul, exact pe terenul pe care naționala României a pierdut cu același scor împotriva Turciei, în barajul pentru . Prestația goalkeeper-ului român a fost, per tota, una convingătoare, reușind să blocheze două din cele trei șuturi expediate pe spațiul porții sale.

Horațiu Moldovan, învins de Beskitas la debutul în Turcia!

Unicul gol al întâlnirii a fost semnat de cehul Vaclav Cerny, în minutul 25, cu un șut perfect, la care Horațiu Moldovan nu a putut face nimic. Ulterior însă, portarul român și-a salvat echipa în două rânduri, reușind să intervină excelent la execuția cu capul a aceluiași Cerny (min. 33), respectiv la cea a lui Salih Ozcan din prelungirile partidei (90+1). Cei de la SofaScore i-au acordat lui Moldovan nota 6.7, exact cât a fost și media echipei sale.

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Momentul care a înclinat definitiv balanța în favoarea gazdelor a venit în minutul 68, atunci când David Costa, unul dintre mijlocașii ofensivi ai lui Eyupspor, a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Oaspeții s-au arătat extrem de nemulțumiți de această decizie, mai ales că arbitrul de centru nu îl eliminase pe Tiago Djalo, fotbalistul lui Besiktas care l-a tras în mod evident de păr pe jucătorul capverdian al lui Eyupspor la un duel petrecut anterior.

We are still in the first week and we have started to speak about controversial referee decisions. Yesterday, in Istanbul and Ankara… Today at Tupras Stadium in Istanbul. — Turkish Football Soccer (@soccer_turkish)

Besiktas, singura echipă cu pretenții din Turcia care a câștigat în etapa inaugurală a noului sezon!

În cele din urmă, s-a terminat 1-0 pentru Besiktas, iar astfel, echipa pregătită de Vincenzo Italiano a obținut primele trei puncte în stagiunea 2026/2027, un lucru care nu se poate spune și despre celelalte trei rivale la titlu, și anume Galatasaray, Fenerbahce și Trabzonspor.

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Campioana Galata a remizat pe teren propriu cu Corum, echipa la care evoluează Andrei Borza, scor 2-2, în timp ce Trabzonul lui Mohamed Salah a terminat la egalitate în deplasarea cu Kasimpasa, clubul lui , scor 1-1. Nu în ultimul rând, Fenerbahce a produs cea mai mare surpriză din startul de sezon în SuperLig, cedând în fața celor de la Genclerbirligi, 1-2.