„Bestia” de la FCSB refuză să se opereze, însă îi sfidează pe medici! Imagini tari din sala de forță. Video

Joyskim Dawa (29 ani) se confruntă cu noi probleme medicale după ce a fost indisponibil preț de aproape un an pentru FCSB. În ciuda acestui fapt, camerunezul refuză să parcurgă o nouă operație. Pentru a fi la 100%, fundașul central petrece foarte mult timp în sala de forță.

Joyskim Dawa rupe sala de forță

FCSB a putut conta din nou pe Joyskim Dawa la începutul acestui an. Fundașul camerunez a fost indisponibil aproape nouă luni, după ce a suferit o accidentare într-un meci pentru echipa națională.

Deși era pregătit încă de la finalul anului 2025, FCSB a preferat să îl menajeze pe internaționalul camerunez. Revenirea sa la echipă a avut loc în partida cu FC Argeș, din prima etapă disputată în acest an, un meci de tristă amintire.

Interesant este faptul că fundașul se confruntă cu noi probleme medicale, însă refuză să se opereze. Totuși, Joyskim Dawa își dorește să revină la forma de dinaintea accidentării, iar pentru ca acest lucru să se întâmple trage tare în sala de forță. În ultima sa poveste de pe Instagram, camerunezul a arătat că este foarte bine pregătit din punct de vedere fizic.

Ce a spus Mihai Stoica despre situația lui Joyskim Dawa

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . , dar acesta poate juca în continuare.

„El își hotărăște soarta, la fel ca Ngezana. Noi nu putem să forțăm un fotbalist să accepte o intervenție dacă el consideră că nu trebuie să accepte o intervenție. Așa ceva nu putem să facem, n-avem cum. Ce facem, îl legăm de pat? Oamenii nu vor”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

2,5 milioane de euro este cota lui Joyskim Dawa

137 de meciuri, 12 goluri și două pase decisive a adunat fundașul la FCSB