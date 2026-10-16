”Bestia” pleacă de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea făcută după meciul cu Getafe

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Universitatea Craiova a început cu o remiză, 1-1 cu Getafe, grupa de Conference League, însă nu toate veștile din Bănie sunt roz. Rămas pe banca de rezerve, atacantul Steven Nsimba (30 de ani) își dorește să plece în perioada de mercato din iarnă.

Jucătorul s-a decis să plece de la Universitatea Craiova după întâlnirea cu Getafe

Dacă în sezonul precedent a contribuit din plin la câștigarea titlului și a Cupei României, făcând cu schimbul în linia de atac cu Assad Al-Hamlawi, în actuala stagiune Steven Nsimba a ajuns a treia variantă.

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Palestinianul, care , traversează o formă excelentă și este titularul de drept al postului, iar pentru schimbare antrenorul Filipe Coelho a apelat mai des la Simon Elisor, jucător transferat de Universitatea Craiova în vară.

Imediat după încheierea jocului cu Getafe, legenda Olteniei, Gică Craioveanu, care , a dezvăluit că Nsimba este pregătit să plece de la Craiova în această iarnă, deși mai are contract până la finalul sezonului.

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”Știam că nu joacă ‘Bestia’ și știam că vrea să plece. Nu e mulțumit de statutul lui de rezervă. (n.r. – Pare că va pleca în iarnă?) Așa pare, eu văd ‘Bestia’ la Craiova. Nu-l prea mai văd din iarnă, sincer. Îi văd atitudinea, nu mai are acea foame de trofee și să demonstreze că-i cel mai bun”, a declarat Craioveanu despre situația atacantului francez, la emisiunea ”Euro Fotbal”, de la .

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Dorit de Gigi Becali la FCSB

Steven Nsimba a fost în centrul atenției în această toamnă când . În schimbul atacantului, FCSB era dispusă să-l cedeze la Universitatea Craiova pe Aymen Boutoutaou și să mai plătească o diferență de 1,2 milioane de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Mutarea ar fi trebuit să se efectueze în pauza competițională din septembrie-octombrie și ambii jucători ar fi mers la noile echipe unde nu ar fi dreptul decât să se antreneze până în iarnă. , iar FANATIK a aflat că francezul și-a dorit să rămână la Craiova pentru a juca în Conference League.

Însă, faptul că a ajuns a treia variantă pentru atacul campioanei României și nu a prins niciun minut la meciul cu Getafe l-a făcut pe Steven Nsimba să-și schimbe ideile și să-și dorească plecarea încă din iarnă de la Universitatea Craiova.