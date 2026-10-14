„Beţivii” celebri din fotbal! Gabi Tamaş e mic copil pe lângă ei

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cei mai cunoscuți beţivi din sport!

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Pentru a fi un sportiv de top se spune că trebuie să renunţi la alcool şi la fumat, însă paradoxul este că printre cei mai mari fotbalişti din toate timpurile au fost şi jucători care s-au remarcat prin capacitatea deosebită de a ţine la băutură. Dacă în România, „, fostul fundaş e mic copil pe lângă fotbaliştii care au performat în afara terenului de joc.

Cei mai cunoscuți beţivi din sport!

Printre fotbaliştii care au avut o viaţă extrasportivă presărată cu mult alcool se numără nume uriaşe ale acestui sport precum Maradona, George Best, Paul Gascoigne, Socrates sau Garrincha, dar şi un fost atacant de la Concordia Chiajna.

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Garrincha (1933-1983)

Considerat unul dintre cei mai buni fotbalişti din toate timpurile, Garrincha a câştigat Cupa Mondială în 1958 şi 1962. El şi-a dedicat cea mai mare parte a vieţii alcoolului şi femeilor. A fost implicat în mai multe accidente rutiere cauzate de starea de ebrietate. A murit în 1983 din cauza unei boli la ficat.

George Best (1946-2005)

Superstarul nord-irlandez care a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Manchester United, dar a fost la fel de faimos în viaţa de noapte a oraşului Manchester. Pasiunea pentru alcool şi femei i-a oferit statutul unui rock star. A suferit un transplant de ficat în 2002, dar a continuat să bea. În 2005 s-a stins.

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Diego Maradona (1960-2020)

Probabil cel mai bun fotbalist din toate timpurile a fost cunoscut pentru dependenţa sa de cocaină. Maradona a fost şi un mare consumator de alcool. A declarat că ar fi putut fi şi un mai mare fotbalist dacă nu ar fi băuti o sticlă de whiskey în fiecare seară.

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Paul Gascoigne (1967-…)

Unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti englezi din anii 80 şi 90. Este cunoscut pentru dependenţele sale. „Gazza” adora mâncarea, jocurile de noroc, dar mai presus de toate, alcoolul. A avut mai multe tentative de suicid, dar a reuşit să reziste.

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Tony Adams (1966-…)

A fost un fundaş de top la Arsenal, dar şi un jucător important în afara terenului. A fost condamnat în mai multe bătăi prin baruri. A fost condamnat la închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului. În 1996 şi-a schimbat radical viaţa şi a început să lupte împotriva alcoolismului.

Socrates (1954-2011)

Un alt fotbalist brazilian care a iubit mult viaţa. În 2011 a suferit un transplant de ficat, dar nu a supravieţuit din cauza problemelor la stomac cauzate din cauza abuzului de alcool. Cu 60 de apariţii în naţională, Socrates a marcat 22 de goluri.

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Adriano (1982-…)

Unul dintre cei mai talentaţi atacanţi ai anilor 2000. A făcut senzaţie în Serie A la Inter şi la echipa naţională, pentru care a marcat 31 de goluri în 51 de apariţii. Trebuia să îi calce pe urme lui Ronaldo, . Deseori s-a prezentat beat la antrenamente şi a fost mai activ în viaţa de noapte decât pe teren. La Flamengo, ultimul său club, nu a reuşit să joace niciun meci.

Artem Milevski (1985 -…)

Unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti din Ucraina, despre care s-a scris deseori că e urmaşul lui Şevchenko. Nu a făcut pasul mai sus de Dinamo Kiev din cauza problemelor cu alcoolul pe care le avea. În anul 2016, Milevski a jucat la Concordia Chiajna, club la care a marcat 5 goluri în 13 apariţii.