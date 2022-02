Vestea tristă a fost confirmată de una dintre prietenele cântăreței, Daniella Maggio.

Moartea cunoscutei artiste a survenit din cauze naturale.

Betty Davis a făcut furori între anii 1964 – 1975 și a fost supranumită Regina Funk-ului. Aceasta a fost măritată cu marele muzician de jazz, Miles Davis.

Betty Davis, Regina Funk-ului, a murit. Cântăreața avea 77 de ani

Regina Funk-ului la vârsta de 77 de ani. Amie Downs, director de comunicare al comitatului Allegheny, unde locuia cântăreața, a confirmat vestea și a declarat că moartea a survenit din cauze naturale. De asemenea, și Daniella Maggio, una dintre cele mai bune prietene ale cântăreței a făcut câteva declarații despre dispariția acesteia.

Betty Davis a fost una dintre cele mai influente artiste newyorkeze. A cântat între anii 1964-1975 și a influențat mai multe curente muzicale apărute ulterior.

Cântăreața de culoare a fost de profesie fotomodel, dar a decis să facă o schimbare. Numele folosit a fost Betty Mabry, numele său de naștere. Decizia de a-și schimba cariera a luat-o după ce i-a cunoscut pe Jimi Hendrix și Sly Stone. S-a împrietenit cu celebrul cântăreț de soul Lou Courtney, iar acesta îi produce prima melodie, The Cellar.

Betty Davis devine renumită după ce scrie melodia Uptown (to Harlem) pentru Chambers Brothers. Din acel moment, tânăra începe să se concentreze pe cariera sa muzicală.

“Nu mi-a plăcut să fiu model, pentru că nu aveai nevoie de creier pentru acest lucru” a declarat la vremea aceea Davis.

A mai lansat încă câteva melodii, iar în 1968 devine soția lui Miles Davis. , cântăreața apărea pe coperta albumului Filles de Kilimanjaro al soțului ei. Primul său album intitulat Betty Davis l-a lansat în anul 1973. Au urmat încă două, dar niciunul nu a fost un succes comercial. În 1979, cântăreața a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și s-a mutat la Pittsburgh.

Mai multe dintre albumele ei au fost reeditate de Light in the Attic Records în 2007 și 2009.

“Când mi s-a spus că totul s-a terminat, am plecat. Am acceptat. Nimeni nu a mai bătut la ușa mea”, povestea cântăreața pentru New York Times, în anul 2018.

În anul 2017 a fost lansat un documentar despre viața sa, Betty: They Say I’m Different. Nu după mult timp, cântăreața a mai lansat o melodie, A Little Bit Hot Tonight.