Betty, perioadă grea din cauza pandemiei. Cu ce problemă s-a confruntat fiica lui Florin Salam

Betty, fiica cea mare a manelistului Florin Salam, a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV că trece printr-o perioadă foarte grea din cauza pandemiei de coronavirus. Cântăreața se confruntă cu o teamă serioasă în privința virusului din China.

Frumoasa brunetă a fost nevoită în ultima vreme să renunțe la proiectele sale și la muzică, motiv pentru care a stat mai mult acasă. Din păcate, lipsa unor activități clare au făcut-o să se confrunte cu o problemă, mărturisind la „Vorbește lumea” că s-a plictisit.

Obișnuită cu o viață încărcată și aglomerată prin prisma profesiei sale, fiica manelistului Florin Salam susține că are perioade în care nu stă prea bine psihic, motiv pentru care a luat decizia de a merge la sala de fitness. Betty se eliberează astfel de stres și se relaxează.

Betty, afectată de pandemie. Prin ce trece fiica lui Florin Salam

„Sinceră să fiu, eu în această pandemie nu am fost prea bine psihic. M-am plictisit foarte tare, nu aveam nimic de făcut. Faptul că nu sunt concerte, faptul că la studio nu poți să mergi când vrei tu, cum vrei tu, m-au cam încărcat.

Au fost așa, anumite probleme. Am o perioadă bună, apoi una proastă, apoi îmi revin și tot așa. Eu sunt sinceră, așa sunt de fiecare dată”, a mărturisit Betty în emisiunea de la Pro TV.

Fata lui Florin Salam încearcă să iasă din această situație neplăcută și ar vrea să facă activități care să o scoată din zona de confort. Artista și-ar dori să se apuce de vlog, mai ales că este una dintre vedetele active pe rețelele de socializare.

Betty este urmărită de aproximativ 400.000 de internauți, și asta numai pe pagina de Instagram, acolo unde postează tot felul de imagini și concursuri, în ciuda faptului că este și mamă de mai bine de un an.

Solista se ocupă îndeaproape de creșterea fiului ei, Matthias, care în urmă cu puțin timp a împlinit un anișor, motiv pentru care fiica lui Florin Salam i-a organizat o petrecere pe cinste. La momentul respectiv a fost sărbătorit și soțul brunetei.

Cu toate acestea Betty are grijă să se mențină în formă și să petreacă timp doar cu partenerul ei de viață. Acesta este și motivul pentru care bruneta are parte de ajutorul soacrei sale, care îi este alături mereu și cu care are o relație foarte bună.

