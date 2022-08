Betty Salam a presimțit moartea mamei sale, Fănica. De ce nu a fost prezentă la înmormântare

Fiica lui Florin Salam a presimțit , care era foarte bolnavă de o perioadă lungă de timp. Tânăra nu a apucat să o vadă pe patul de spital pe cea care i-a dat viață, dar spune că știa că urma să o piardă.

Betty Salam, mărturie cutremurătoare legat de moartea mamei sale: ”Am simțit”

Betty Salam nu și-a văzut mama înainte să moară și nici nu a luat parte la înmormântare pentru că era foarte mică. Avea numai 7 ani când a rămas orfană, în prezent având în minte numai amintiri frumoase cu Fănica.

„M-aș fi întors în trecut, într-o zi în care eu știam că o voi pierde pe mama mea. Adică, când eu știam că ea este în spital pentru a se face bine, eu mi-aș fi dorit tare mult să merg atunci la ea. Nu am fost și nu am mai văzut-o pe mama nici când a murit.

Eu nu am văzut-o și îi mulțumesc celui care a luat decizia asta. A făcut bine că nu am văzut-o pe mama mea în momentul acela. Am simțit cu o săptămână înainte să se întâmple cu mama mea.

M-am simțit vinovată pe tema asta. Tot momentul eu l-am văzut pe internet. ot ce s-a întâmplat atunci am văzut pe net, am intrat și am căutat acum câțiva ani, iar tot ce s-a întâmplat acolo”, a mărturisit artista în emisiunea .

Betty Salam, imagini de la înmormântarea mamei sale

Betty Salam a suferit enorm că a crescut fără mamă de la o vârstă foarte fragedă și a realizat cel mai mult că nu îi este alături cea care i-a dat viață când l-a adus pe lume pe fiul său. Cântăreața a devenit mamă la numai 19 ani.

Mai mult decât atât, spune că a văzut imaginile de la înmormântarea mamei sale recent și că totul s-a întâmplat așa cum a fost în viziunea ei. Vedeta a mai subliniat că s-a simțit foarte vinovată.