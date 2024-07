Betty Salam, prima declarație după separarea de soțul său, Cătălin Vișănescu: ”Da, sunt om”

Betty Salam, prima declarație după , Cătălin Vișănescu. Fiica artistului de muzică de petrecere Florin Salam recunoaște că este om ca toți ceilalți și că uneori în viața sa apar tot felul de probleme.

Betty Salam, prima după despărțirea de partenerul de viață, Cătălin Vișănescu. Cântăreața a pus punctul pe „i”, cerându-le celor care o urmăresc pe social media să nu o judece prea aspru pentru deciziile sale.

Îndrăgita artistă nu a dezvăluit ce se întâmplă în viața amoroasă, însă a dorit să precizeze că este cea mai bună mamă. Ce-i drept, postează frecvent imagini cu băiatul său, ultima fiind publicată în urmă cu puțină vreme.

„Vreau să închid repede subiectul acesta! Mă cunoașteți doar pe plan profesional! Și ce credeți? Mă consider și sunt – the best mom – vorbesc în numele celor care vor să mă denigreze pe mine ca om.

Da, sunt om! Și eu am probleme, dar îmi place să trăiesc frumos. Mă străduiesc să mă ridic pe orice plan, că sunt ambițioasă și îi mulțumesc bunului Dumnezeu, că am o minte calculată”, a scris Betty Salam pe pagina de .

„Așa că, aveți răbdare! Voi deveni cea mai bună versiune a mea! Statzzz Cumintzzz! Zâmbește, Betty vă iubește! P.S: Nu mai judecați fără cunoștință de cauză”, a completat Betty Salam.

Ulterior, vedeta s-a filmat alături de fiul său, în mașină, fapt care demonstrează că are o relație foarte frumoasă cu copilul. Cântăreața nu a dorit să ofere prea multe explicații, dorind să fie discretă cu viața personală.

Cu toate acestea a dat de înțeles că nu o interesează ceea ce se spune despre ea. „Câinii latră, ursu‘ merge” a mai transmis artista după ce s-a aflat că formează un cuplu cu un coleg de breaslă, pe nume Iuly Neamțu.

Tânărul interpret de muzică de petrecere este căsătorit și are o fiică care a venit pe lume în urmă cu puțină vreme. Fetița sa se numește Anisia Maria și reprezintă tot universul cântărețului, care nu exclude posibilitatea să devină tată din nou.

În momentul de față, cei doi îndrăgostiți locuiesc împreună într-un apartament de pe Bulevardul Dorobanți. Betty Salam mai are doar câteva imagini cu soțul său, Cătălin Vișănescu, cu care s-a căsătorit în urmă cu 6 ani.