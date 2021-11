Betty Salam spune “nu” emisiunii Survivor România. Cântăreața vrea să facă echipă cu Karmen, la Asia Express

Show-ul de la Antena 1, ”Asia Express”, a adus pe micul ecran nume mari din showbiz-ul românesc, dar și echipe realizate din combinații neașteptate de vedete. Astfel că, dacă vorbim despre un nou sezon al emisiunii, atunci cea care spune că ar fi încântată să pornească în aventura vieții sale este chiar Betty Salam.

Betty Salam ar vrea să participe la ”Asia Express”

Fiica lui Florin Salam, deși este mamă și recunoaște că dorul de fiul ei ar pune-o la pământ, a mărturisit, pe Instagram, că ar fi încântată dacă ar face parte din show-ul de aventură de la Antena 1, care acum se apropie de .

”M-aș duce la Asia, dar nu și la Survivor, niciodată. În general, sunt foarte ambițioasă, aș face tot posibilul să câștig și nu aș vrea ca voi să aveți așteptări foarte mari de la mine și eu să vă dezamăgesc. Asta ar fi ceva rău!”, a spus Betty Salam în mediul online.

Betty Salam și-ar dori să facă echipă cu Karmen, în competiția de la Antena 1

Ei bine, acesta nu este singurul răspuns neașteptat oferit de tânăra artistă, căci, tot pe Instagram, a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a mărturisit cu cine s-ar vedea formând o echipă invincibilă.

Astfel că, deși de-a lungul timpului, gurile rele au tot spus că între ea și fiica lui Adrian Minune există o oarecare rivalitate, iată că fiica lui Florin Salam surprinde.

Betty Salam mărturisește că ar pleca în ”Asia Express”, surprinzător sau nu, alături de Karmen, artista care s-a arătat și ea la rândul ei foarte încântată de această idee.

”Aș alege-o pe Karmen”, a spus Betty Salam pe pagina personală de Instagram, replică urmată imediat și de răspunul fiicei lui Minune. ”Mor! Cum ar fi?”, a spus și Karmen.

Betty Salam, totul despre greutățile din sarcină: “Mă hidratam cu perfuzii”

Dorința artistei vine la trei ani de când a adus pe lume primul ei copil, pe Matthias, pe care acum, deși i-ar fi greu, l-ar putea lăsa pentru o perioada și în grija altcuiva. Lucru care era exclus până la acest moment. Și, dacă tot am ajuns să vorbim despre fiul vedetei, conform spuselor sale, deși acum este o mămică fericită, în timpul sarcinii, Betty a întâmpinat numeroase probleme.

Pentru că multe admiratoare i-au cerut păreri despre perioada celor nouă luni, cântăreața ecunoaște că pentru ea sarcina a fost una extrem de grea, fiind de multe ori pusă la încercare.

”Da (nr. am avut probleme în sarcină), dar nu pot să mă plâng. Am avut cea mai urâtă sarcină, le admir foarte mult pe femeile care spun că nu au avut niciun fel de problemă.

Eu nu am putut mânca nimic timp de patru luni și nici apă nu am putut să beau. Mă hidratam cu perfuzii. Am avut o sarcină foarte grea, dar asta este”, a mai spus Betty Salam pe Instagram.