Bia Khalifa a cerut ordin de restricție împotriva lui Fulgy: “Legea o să spună tot”

După ce susține că a fost amenințată de Fulgy, Bia Khalifa a cerut un ordin de restricție împotriva acestuia. Tânărul i-a adus mai multe acuzații fostei partenere, iar aceasta a decis să ia măsuri radicale.

Creatoarea de conținut pentru adulți susține că și că a încercat să rezolve situația pe cale amiabilă, însă nu a reușit, așa că a fost nevoită să ceară ajutorul autorităților.

Bia Khalifa susține că fiul Clejanilor poate spune orice despre ea, însă totul va ieși la iveală, în cele din urmă. După ce a primit mai multe amenințări pe Instagram, blondina a decis să obțină un ordin de restricție împotriva lui Fulgy.

“Nu am venit să vorbesc despre ce s-a întâmplat. Nu am de gând să denigrez pe nimeni. A fost ultima mea variantă. Eu am încercat pe cale amiabilă. Nu s-a putut. Facem demersurile legale să se rezolve situația mea, care este una destul de inconfortabilă.

Omul mă denigrează, eu nu vorbesc despre el. Spune chestii neadevărate, deja vorbește despre familia mea, familia mea nu are nicio legătură cu mine și cu el. El s-a băgat în presă cu niște chestii cu care n-ar trebui să se bage și acum trebuie să își asume ce a făcut.

Da, aici am telefonul. Da, am cerut ordin de restricție. Ce spune el pentru presă…poate să mă jignească, ceea ce pot face și eu, pentru că nu îmi este greu, însă eu am ales să fiu o doamnă ce sunt și am altă educație și nu o să răspund la provocările lui. Legea o să spună tot. El poate să spună absolut orice”, a declarat creatoarea de conținut, potrivit .

Bia Khalifa, scandal uriaș cu fiul Clejanilor

De asemenea, Bia Khalifa a spus că nu are de gând să vorbească urât despre Fulgy. Tânăra susține că acesta i-a adus mai multe acuzații, cum ar fi faptul că a consumat stupefiante.

“Mi-au dat un telefon, am făcut toate demersurile legale. Lui i-a pus o brățară, mai multe chestii. Nu mi le-au dat degeaba. Nu se pune așa, aici nu e presă, nu e online, să denigrezi sau să spui minciuni și nu mi-au dat degeaba mie un telefon, lui o brățară.

Eu nu o să vorbesc urât despre el, pentru că nu sunt de o așa joasă speță”, a adăugat fosta concurentă de la Sunt celebru, scoate-mă de aici, potrivit sursei menționate mai sus.

Sora creatoarei de conținut a făcut, de asemenea, declarații în legătură cu scandalul dintre cei doi foști parteneri. Joanna susține că Bia a avut parte de situații neplăcute atât , dar și după despărțire.