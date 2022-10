Bia Khalifa, descalificată de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Scandal uriaș cu Ami, șefii Pro TV au rămas mască

Bia Khalifa, vedeta rețelelor dedicate adulților, a reușit, de-a lungul săptămânilor petrecute la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, să îi șocheze pe colegii și pe cei din staff-ului show-ului difuzat de Pro TV. Scandalurile în care a fost implicată, nenumărate de altfel, au culminat însă cu un gest la adresa cântăreței Ami care nu a mai putut fi trecut cu vederea de cei din jur, FANATIK aflând, în exclusivitate, că a fost descalificată.

Bia Khalifa a agresat-o pe Ami la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

În ultimele săptămâni, între fanii lui Bia Khalifa și Ami, cele două concurente de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! se duce un adevărat război. Motivul, explicat pe departe de cântăreață, este legat de comportamentul pe care l-a avut față de ea vedeta rețelei OnlyFans.

”Sunt plină de recunoștință pentru tot ceea ce am și pentru tot ceea ce iubesc! Nu de altă, dar show-ul asta m-a surprins în toate modurile posibile. Plăcute și mai puțin plăcute. M-a trezit la realitate și-am descoperit că cel mai teamă nu mi-a fost de animale, ci de oameni. Însă tot de la ei am învățat acolo și cum să mă apar.

Nu mi-a fost greu să dorm pe scânduri, nici să beau shake-uri scârboase, ori să îndur foamea. Ci -singurătatea – pentru prima oară am simțit-o pe pielea mea la modul cel mai serios. (…)

Am plecat să experimentez ceva nou – iar “noul” a venit și sub forme neașteptate. Pentru prima oară în viață mea am primit -bullying- neplăcut, însă am trecut și de testul asta”, scria Ami pe contul ei de socializare. Iar bulling-ul despre care vorbea Ami, vine, așa cum FANATIK a aflat în exclusivitate, din partea vedetei pentru adulți Bia Khalifa, agresiunile asupra cântăreței existând și în plan fizic, dar și în cel virtual, comentariile primite de artistă, multe la număr, au fost nu tocmai ”elegante” din partea fanilor rivalei sale din emisiune.

Iar în spatele comentariilor se ascundea faptul că producătoarea de conținut interzis minorilor a avut parte de o serie de scandaluri uriașe cu Ami, a agresat-o și, din acest motiv, a fost eliminată din show-ul de la Pro TV.

De ce a fost eliminată Bia Khalifa de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

FANATIK a aflat, în exclusivitate, că între Ami și Bia Khalifa s-au petrecut lucruri care, cu greu, pot fi descrise în cuvinte. O ceartă, una dintre multele provocate de Bia Khalifa, o discuție la care, din informațiile noastre, Ami a preferat să își păstreze eleganța, a degenerat.

Bia Khalifa a făcut, în acel moment, un gest pe care îl vezi mai degrabă prin ghetouri sau pe stadioane. Mai exact, s-a repezit spre Ami și, fără să se gândească la consecințe, a scuipat-o! Iar asta a umplut paharul răbdării celor de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!.

Imediat după ce a făcut acest gest, Bia Khalifa a fost descalificată, cei de la Pro Tv luând decizia să o elimine din show pentru comportamentul reprobabil pe care îl are tânăra devenită vedetă OnlyFans.

Bia Khalifa, lung șir de scandaluri la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Până să o scuipe pe Ami și să fie descalificată pentru comportamentul golănesc pe care l-a avut față de colega ei de show, Bia Khalifa s-a tot ”lipit” de scandaluri cu cei care au ajuns în Republica Dominicană ca și concurenți au emisiunii.

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, de abia ajunsese în Republica Dominicană că . Dezbrăcată, fără nicio urmă de pudoare, ea a reușit să îl șocheze și pe Giani Kiriță, cei doi certându-se ca la ușa cortului pentru felul în care starleta se expunea pe acolo.

Nici , venerabilul actor fiind umilit de tânăra care s-a făcut remarcată pentru formele expuse cu generozitate. Nici Tania Popa nu a relaționat prea cu vedeta OnlyFans, cele două certându-se în repetate rânduri până la eliminarea actriței.

Tania Popa, revoltată de Bia Khalifa: ”Nu suport când este jignit un om, mai ales când nu merită”

De altfel, întoarsă în România, Tania Popa recunoaște că felul în care se comporta Bia Khalifa în timpul show-ului a scos-o din minți. ”Dacă eu aș fi auzit din gura acestei domnișoare cuvinte pe care i le-a adresat lui Ami sau lui Cornel, cred că nu țineam cont că sunt la o emisiune, că sunt niște reguli, că nu avem voie să facem lucruri, cred că săream pârleazul (…).

Îi scoteam mâna din umăr și cu ea făceam așa pam, pam, pam. Nu aș fi tolerat, ăsta e singurul lucru pe care nu îl suport și nici în teatru nu îl suport. Nu suport când este jignit un om, mai ales când nu merită”, spunea în ceea ce privește comportamentul ei de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!.

Imaginile cu Bia Khalifa și momentul descalificării ei de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! vor putea fi urmărite, astăzi, 20 octombrie, pe , sau mâine, la Pro TV.