Bia Khalifa, după ce s-a cuplat cu un rapper celebru: ”Nu știu de ce se miră săracii ăștia”! Aroganțe în războiul cu Antena 1

este fără doar și poate o apariție! Sexy blonda face ravagii oriunde o vezi. Și se pare, că după relația cu Sișu, tânăra a trecut la alt nivel și a cucerit un celebru rapper international. Este vorba despre 6ix9ine care, în acest weekend, a fost prezent la festivalul Beach Please de la malul mării. Artistul a urcat în fața celor 50.000 de mii de spectatori și a făcut o atmosferă de zile mari. În culise însă, 6ix9ine s-a ocupat să încingă „atmosfera” cu Bia Khalifa.

Bia Khalifa, primele declarații despre 6ix9ine: „Nu eu am ajuns la el, ci el a ajuns la mine!”

Rapperul american care a strâns la unul dintre clipurile sale în care cântă a fost cucerit de Bia Khalifa. Se pare că vedeta Only Fans nu face ravagii cu formele sale doar printre ai noștri, ci l-a fermecat cu formele ei perfecte și pe 6ix9ine. După ce, amorezii s-au încins și s-au sărutat cu mare patos, imaginile au fost publicate de amândoi pe internet.

„6ix9ine a pus un story cu mine în care ne sărutăm. El a pus primul story, iar eu am dat repost. Oamenii mă întreabă cum am ajuns la el. Nu eu am ajuns la el, ci el a ajuns la mine.

Este ca și cum aș întreba un pilot de avion cum a decolat sau cum a aterizat cu avionul. Avionul este făcut să zboare, nu? Așa sunt și eu, dacă eu sunt o legendă, așa mi-a fost scris.

Nu știu de ce se miră lumea când eu sunt cine sunt! Degeaba încearcă să mă saboteze lumea, că faptele vorbesc de la sine”, a spus Bia Khalifa, în exclusivitate, pentru FANATIK

Cu toate că poate am fi tentați să credem că Bia Khalifa și 6ix9ine s-au cunoscut la festivalul de la Costinești, vă spunem că am aflat că cei doi țin legătura de mai multă vreme. Rapperul este cel care a abordat-o pe sexy blondina, iar ea i-a răspuns așa cum știe mai bine.

Bia Khalifa: „M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa, nu pentru că semăn cu Nicki Minaj”

Fosta susține că a avut parte de mulți hateri. I-au fost contestate abilitățile de cucerire ale unui bărbat, dar Bia nu se lasă. Blonda este sigură pe ea, și este conștientă de atuurile ei, obținute cu ajutorul mâinii iscusite ale medicului chirurg.

„S-a creat vâlvă pe internet. Oamenilor nu le-a venit să creadă, au fost și puțini oameni care mi-au dat hate. Nu au existat reacții neutre. Persoanele care mi-au scris de rău probabil vor să-l vadă și să-l cunoască și probabil nu au avut bani nici de bilet să-l vadă la concerte. Degeaba spun haterii că s-a mai pupat cu alte fete.

Probabil s-a pupat, dar m-a postat doar pe mine. E treaba lui, eu am fost cu el singură. Nu știu de ce se miră săracii ăștia! Eu sunt Bia Khalifa, Nicki Minaj este Nicki Minaj.

M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa, nu că semăn cu Nicki Minaj. A pus story cu mine pentru că sunt Bia Khalifa și sunt cine sunt. El a pus, eu nu i-am cerut asta!”, a mai spus blonda pentru FANATIK.

Bia Khalifa: „La Iumor am avut parte de hate, deși am avut cel mai bun număr”

Obișnuită cu reacțile mai puțin plăcute ale oamenilor, Bia Khalifa susține că nu îi mai pasă de ceea ce spun cei care o văd la tv. Și, chiar dacă atunci când a participat la emisiunea de la Antena 1, iUmor,

„Am avut parte de hate de când am apărut în spațiul public, dar nu-mi mai pasă acum. Și la iUmor am avut parte de hate, dar până la urmă este artă ceea ce eu am făcut. Cine a mai venit îmbrăcat în măști la emisiune?! Acela a fost cel mai bun număr de la iUmor. Plus că am fost mereu sinceră.

Lumea vorbește despre aroganțele pe care le fac uneori, dar când am fost la Sunt celebru scoate-mă de aici! Am spus un citat de Petre Țuțea. De ce lumea se oftică?!

De ce nu s-a scris despre asta?! Acolo nu aveam telefoane, nu este ca și cum aș fi căutat pe Google. Eu știu filozofii importanți din România”, a concluzionat Bia Khalifa pentru FANATIK.

După sărutul cu Bia Khalifa, rapperul american a urcat, din nou, pe scena festivalului de la Costinești și, spre deliciul admiratoarelor a rămas în lenjerie intimă. Fanele au fost în extaz și i-au scandat numele minute în șir.