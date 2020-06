Bianca Andreescu: „100% vreau să ajung locul 1 mondial. Oricine îşi doreşte asta, dar nu toţi pot. Eu cred că pot!“

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană cu origini româneşti, a oferit un amplu interviu pentru fanii din România. Jucătoare de pe locul 6 WTA, care nu a disputat nicio partidă în 2020, a spus că vrea să fie lider mondial.

Bianca Andreescu: „Vreau să fiu numărul 1“

Bianca Andreescu şi-a amintit despre copilăria din România, începuturile din tenis şi vacanţele de la bunici. I-a mulţumit public lui Gabriel Hristache, primul ei antrenor de tenis, şi a mărturisit că vrea să revină în România. Interviul de la Digisport a început în limba română, dar a continuat în engleză.

„Pentru mine nu a fost nici uşor, nici greu (n.r. – în perioada pandemiei). Am jucat mult pe un teren al unei prietene, a fost productiv“, iar apoi şi-a amintit de primele experienţe din România: „La şase ani, ne-am întors la Piteşti, eu cu părinţii, şi am început tenisul cu Gabriel Hristache, căruia îi mulţumesc. Sper să revin, dar nu ştiu când“, a spus Bianca Andreescu în limba română.

Apoi a răspuns în limba engleză, pe care, evident, o stăpâneşte mult mai bine decât româna.

„A fost foarte frumos la bunici în Vâlcea. Am multe amintiri plăcute. A fost frumos şi la Cluj în FED Cup. Românii au fost mereu lângă mine. Românii sunt pasionaţi şi mă susţin mereu.”

„Am avut zile bune şi rele, a fost dificil la început. Am fost atentă la alimenţie pentru că nu mă antrenam la fel. Am respectat restricţiile de distanţare socială. Am tras tare să mă recuperez după accidentare şi aşteptam să joc la Indian Wells, dar a fost bine pentru mine că s-a anulat, pentru că am putut să mă recuperez. Acum cred că sunt mai puternică decât oricând“.

„Nu sunt sigură că voi juca în demonstrativul de la Charlton, pentru că nu m-am antrenat corespunzător. Sper să pot joc şi mă bucur de revenirea sportului. Sper să revină şi competiţiile, nu numai demonstrativele. E foarte bine la antrenamente. Nu-ţi dai seama cât îţi poate lipsi un lucru până nu poţi să îl faci“.

„100% vreau să ajung pe locul 1 WTA. Oricine îşi doreşte asta. E foarte greu. Nu oricine poate face asta, dar sper că eu sunt una dintre jucătoarele care poate face asta. Sper să ajung pe primul loc WTA“ – Bianca Andreescu



„Nu regret nicio accidentare. Nu-mi pare rău că am jucat la Miami, după ce am câştigat la Indian Wells anul trecut. Poate nu ar fi trebuit să joc, dar mi-a făcut plăcere. Am câştigat experienţă, am învăţat să gestionez mai bine lucrurile. E greu să stai şi să te uiţi la alţii cum joacă. Ştiu că accidentările sunt inevitabile, dar sper să le evit cât mai mult, pentru că vreau să joc cât mai mult. Poate o să devin numărul 1“.

„Finalele de la Toronto şi US Open au fost complet diferite. În Canada, era prima finală pe teren propriu. A doua oară eram pe terenul ei (n.r. – Serena Williams), în prima mea finală de Grand Slam. Dar ştiam la ce să mă aştept, pentru că mai jucasem împotriva ei. În Canada, am plâns 10 minute înainte de meci. Nu aveam nimic de pierdut, dar publicul a însemnat o presiune. Cred că m-am descurcat bine. Serena este intimidantă. E genul de jucătoare care sperie. Cred că orice adversar poate fi intimidant, dar Serena este una dintre cele mai bune sportive din lume, şi nu doar din tenis. Eu am crezut în mine şi m-am concentrat pe minge şi totul a ieşit în favoarea mea“.

„Românii sunt pasionali. Îi văd peste tot. I-am simţit la Australian Open, la Rodgers Cup, peste tot. Sunteţi peste tot. Invadaţi totul. Vreau să vă mulţumesc, pentru tot ce faceţi pentru mine! Sper să vin să joc în România pe zgură. Îmi place să alunec pe zgură şi faptul că punctele de pe iarbă sunt scurte, dar n-am o suprafaţă preferată, chiar dacă rezultatele cele mai bune au venit pe hard“ – Bianca Andreescu

„Îmi aduc aminte că am fost foarte supărată după meciul cu Simona de la Turneul Campioanelor. Am avut minge de meci, dar nu am putut să închid meciul, iar spatele m-a durut şi mai tare în setul 3. Simona a jucat foarte bine şi de aceea îmi place să o urmăresc. Dar vreau revanşa, vreau acea minge de meci din nou. Acum, idolii mi-au devenit rivali. Am jucat împotriva tuturor jucătoarelor pe care le-am admirat. Cu Simona a fost special, pentru că şi ea este româncă. N-a fost chiar ca la Serena, dar a fost special“.

„Tenisul cred că va fi ultimul sport care va reveni după pandemie, din cauza călătoritului, dar s-ar putea să revină înainte de finalul anului. Unii jucători nu vor dori să joace fără spectatori sau de teama virusului. Sunt sigură că organizatorii vor face sănătatea o prioritate. E dezamăgitor să joci fără fani, dar sănătatea e mai importantă. Trebuie să fim foarte atenţi. Încă nu am jucat un meci în acest an. Ultimul meci a fost în noiembrie, un final trist, dar 2019 a fost un an foarte bun pentru mine“.

„Nu ştiam că Donna Vekic a spus că nu mă pot menţine în Top 10 din cauza accidentărilor. Dar nu îmi pasă. Eu sunt încrezătoare în forţele mele“, a declarat Bianca Andreescu.

La final, într-un mini-interviu fulger, jucătoarea canadiană a oferit mai multe detalii mai puţin cunoscute. Astfel, am aflat că lovitura preferată este scurta, inspiraţia ei în tenis – Kim Clijsters, titlul pe care şi-l doreşte cel mai tare este cel de la Jocurile Olimpice. Întrebată despre mâncarea preferată, a ezitat puţin: „sushi. Am vrut să spun pizza, dar nu ar fi bine!“. Este fan LeBron James şi Muhamad Ali.