Bianca Andreescu, ipostază inedită pe terenul de tenis. Jucătoarea a stârnit multe reacții în online

ADVERTISEMENT

În ultima perioadă nu a mai avut rezultate notabile, însă Bianca Andreescu nu renunță la pasiunea sa. Tânăra de 25 de ani a apărut pe terenul de tenis într-o ipostază unică, care a stârnit multe reacții în online. Ce i-au scris urmăritorii.

Cum a apărut Bianca Andreescu în spațiul virtual

Bianca Andreescu a jucat ultima oară pe 21 octombrie 2025, la Tokyo. Jucătoarea de tenis a intrat în circuitul WTA în 2019 și părea că va face furori, însă în ultimii ani nu a reușit să se mai ridice la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

Sportiva care nu a renunțat la activitatea competițională, dar pare că a lăsat-o undeva în plan secund. A făcut acest pas neașteptat după accidentarea suferită în timpul unui meci cu campioana Simona Halep. În 2020 nu a jucat deloc.

La scurtă vreme după ce a revenit nu a mai atins performanțe importante. Cu toate acestea, sportiva este activă în social media, unde a bifat recent o apariție surprinzătoare. Fanii au rămas uimiți de felul în care a apărut la un antrenament de tenis.

ADVERTISEMENT

Frumoasa canadiancă a făcut senzație în spațiul virtual dansând pe o piesă interpretată de Nicola Kolyo. Bianca Andreescu este fericită pentru că îl are alături pe animalul său de companie, un cățel care poartă numele Coco.

ADVERTISEMENT

„B în capcană, Coco pe beat”, este mesajul care apare în dreptul clipului de pe . Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară, majoritatea fiind amuzați de această ”colaborare” dintre jucătoarea de tenis și patruped.

„Cățelul tău este atât de drăguț”, „Acolo pentru tine”, „Iubesc acest cântec” sau „Ador acest duo”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de tenismenă din partea celor care îi urmăresc activitatea.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Ce rezultate are Bianca Andreescu

Bianca Andreescu fusese clasată la un moment dat pe locul 4 mondial, dar a coborât foarte multe poziții. Acest lucru se întâmplă din cauza rezultatelor slabe pe care le-a avut în ultima perioadă. În 2025 a jucat doar 25 de meciuri.

În palmaresul de anul acesta se găsesc 13 victorii. În plus, a avut 12 înfrângeri de la începutul anului și până acum. De asemenea, în 2024 a bifat 11 victorii și 10 înfrângeri. În prezent, canadiancă este clasată pe locul 228 WTA.

Totodată, Bianca Andreescu a câștigat în 2025 un singur trofeu, la dublu. I-a fost înmânat la un turneu Challenger, disputat în Spania, la Vic. În altă ordine de idei, la proba de dublu, aceasta ocupă locul 159 WTA.