Bianca Andreescu își va apăra titlul de la US Open. Serena Williams și-a anunțat și ea participarea

Jucătoarea canadiană cu origini române Bianca Andreescu anunțat că își va apăra în acest an titlul de la US Open, fiind al doilea nume mare după Serena Williams care confirmă participarea.

Turneul se va disputa cu porţile închise, iar conform protocolului, jucătorii vor fi testaţi pentru Covid-19 înainte de plecarea spre New York, la sosire şi în timpul competiției.

Andrew Cuomo, guvernatorul din New York, a precizat că turneul se va ține în perioada 31 august – 13 septembrie, dar va fi un cu totul altfel de US Open, ca urmare a măsurilor speciale de securitate sanitară.

Bianca Andreescu, deținătoarea titlului la US Open, va fi prezentă și în acest an

Deținătoarea titlului de la US Open, Bianca Andreescu a anunțat pe rețelele de socializare că a luat decizia să participe în acest an la competiția de la New York, la fel cum a făcut și finalista de anul trecut Serena Williams.

”Nu am nicio îndoială că USTA are cel mai bun plan de a ne asigura siguranța atunci când reluăm tenisul în 2020”, a declarat jucătoarea aflată pe locul 6 WTA, conform ESPN.

Referitor la faptul că liderul ATP, Novak Djokovic, a lăsat să se înțeleagă că nu vine la New York, Andreescu a spus: ”Înțeleg pe deplin părerile fiecărui jucător, precum și temerile lor în ceea ce privește călătoria într-un oc pe care nu-l consideră sigur”.

Simona Halep face şi ea parte din categoria celor care nu vor fi prezenţi la US Open, anunţând că va participa în acest an doar la competiţiile care se vor desfăşura în Europa.

Nici Elina Svitolina, Petra Kvitova sau Karolina Pliskova nu vor merge în SUA din circuitul feminin, iar la masculin, în afara accidentatului Roger Federer şi celelalte două nume uriaşe, liderul mondial Novak Djokovic şi spaniolul Rafael Nadal sunt decişi să spună nu la US Open.