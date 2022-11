Bianca Bazaliu, interviu după ”trasorul” care a decis România – Spania, la Campionatul European. ”Sunt foarte mândră de echipă”

Finalul partidei România – Spania, prima pentru ”tricolore” în grupele principale la Campionatul European de Handbal Feminin, a adus descătușarea. Golul superb al Binacăi Bazaliu a adus ”tricolorelor” . Echivalentă cu primele două puncte în această fază a întrecerii. Și, grație jocului rezultatelor, cu .

Calificată de pe poziția a doua, după un meci cu cântec contra Germaniei, Spania era primul adversar al ”tricolorelor” în grupa B principală la Campionatul European de Handbal Feminin.

Elevele lui Florentin Pera abordau întâlnirea cu zero puncte. Și, după ce aceeași formație germană izbutise să învingă la scor, neașteptat, Țările de Jos, era un meci de totul sau nimic.

Elevele lui Florentin Pera erau conștiente de acest lucru. Și au abordat confruntarea cu aceeași putere de luptă pe care o arătaseră și contra handbalistelor batave.

Și, după ce balanța a înclinat de o parte și de alta, când mai erau câteva secunde înainte de sirena de final, ibericele au înscris, iar scorul era egal, 27-27.

Un ultim atac. Secundele se scurgeau implacabil. Bianca Bazaliu a simțit. Și a pus toată forța sa, adunată în , într-o ultimă aruncare.

Iar bomba lansată de la circa 15 metri, cu 114,98 km/h, s-a oprit în poartă. Declanșând fiesta în tabăra ”tricolorelor”.

𝐔𝐍𝐁𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐀𝐁𝐋𝐄!! 😱 Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! 🇷🇴 What a moment! 😳 |

— EHF EURO (@EHFEURO)