Bianca Bazaliu revine la națională pentru EURO 2026! Ovidiu Mihăilă a anunțat lotul României pentru CE de handbal feminin

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Naționala de handbal feminin a României se pregătește pentru cel mai important eveniment al anului. Selecționerul Ovidiu Mihăilă a făcut alegerile pentru Campionatul European din perioada 3-20 decembrie, iar atenția se îndreaptă către Bianca Bazaliu (29 de ani). Interul stânga de la Corona Brașov revine la prima reprezentativă după ce a impresionat la precedenta ediție a competiției, din 2024.

Bianca Bazaliu revine în lotul României pentru Campionatul European de handbal feminin

Bianca Bazaliu a fost una dintre cele mai importante jucătoare ale României , când s-a remarcat în special prin evoluțiile din faza grupelor principale. Interul stânga a avut o contribuție decisivă la .

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Ulterior, Bazaliu a ratat Campionatul Mondial din 2025, după ce nu a fost inclusă în lotul de 18 jucătoare convocat de Ovidiu Mihăilă. Acum, handbalista de la Corona Brașov, revine la prima reprezentativă, la doi ani de la ultima ei participare la un turneu final.

La EURO 2024, Bazaliu a fost cea mai bună marcatoare a naționalei României, cu 35 de goluri, performanță care i-a adus și nominalizarea pentru echipa ideală a turneului, pe postul de inter stânga. De asemenea, sportiva din Slatina a impresionat printr-o aruncare care a atins viteza de 114,26 km/h, cea mai puternică înregistrată la acea ediție.

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Revenirea Biancă Bazaliu în echipa națională de handbal femin poate reprezenta un atuu important pentru selecționerul Ovidiu Mihăilă (53 de ani). România și-a propus să profite de avantajul terenului propriu și să facă o figură frumoasă la

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Programul României la EURO 2026. Debut de foc împotriva Norvegiei

Campionatul European de handbal feminin 2026 se va desfășura în România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, în perioada 3-20 decembrie. „Tricolorele” își vor disputa meciurile din Grupa B la BT Arena din Cluj-Napoca.

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Programul României în faza grupelor este următorul:

4 decembrie: România – Norvegia

6 decembrie: România – Macedonia de Nord

8 decembrie: România – Elveția

Primele două clasate vor obține calificarea în grupele principale. România revine în postura de țară organizatoare a unui European feminin după 26 de ani, ultima ediție găzduită de țara noastră fiind cea din 2000. Înaintea debutului la turneul final, naționala lui Ovidiu Mihăilă va disputa trei meciuri amicale la Cluj, împotriva Angolei, pe 24 noiembrie, și o „dublă”cu Polonia, programată pe 26 și 27 noiembrie