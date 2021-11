Bianca Brad, mărturisiri despre infernul numit cancer: „Ne-au zis că aici e o pomană”

Bianca Brad a trecut prin infernul numit cancer, iar astăzi, recuperată după tratamentele pe care le-a urmat, poate să povestească detașată drama prin care a trecut.

Frumoasa actriță în vârstă de 52 de ani a povestit despre calvarul prin care a trecut în urmă cu 6 ani, când a aflat că avea cancer la sânul drept.

Vedeta de televiziune a ținut să precizeze că deși vorbește despre cât de importantă este credința într-o astfel de boală, nu a susținut și nu va susține niciodată că te poți vindeca doar cu post, rugăciune și tratamente alternative.

Bianca Brad, despre lupta cu cancerul: „M-am operat până la urmă”

În urmă cu 6 ani, lumea i s-a dărâmat complet. Cea mai mare teamă a fost să nu îl lase pe fiul ei, Luca, singur. Tocmai de aceea a luptat, deși la un moment dat s-a gândit la ce era mai rău.

Bianca a povestit o situație insolită prin care a trecut la puțin timp după ce a aflat diagnosticul. S-a dus la restaurant cu cineva, iar acolo s-a lovit de o situație care a determinat-o să facă haz de necaz.

„Eu vorbesc acum foarte detașat pentru că au trecut 6 ani. Plus că în aprilie m-am operat până la urmă. La întoarcere de la medic (n.r.: în ziua în care a aflat că are cancer) ne-am oprit la un restaurant la care nu am mai fost niciodată.

Era mic, cochet și gol. Chelnerul ne-a spus că putem mânca, dacă nu ne deranjează… Ne-au zis că aici e o pomană. În clipa aia am început să râd”, a povestit Bianca Brad la „Vorbește lumea”, la

Brad spune că a învățat multe din experiența acestei boli. Marea ei greșeală a fost că nu s-a dus la controale din timp. Când a aflat ce afecțiune are, nu mai era de mult în stadiu incipient.

„La mine s-a declanșat pe șocul emoțional avut în 2013”

„La mine s-a declanțat pe șocul emoțional puternic avut în 2013. Emoțiile pot declanșa tot felul de boli.

Am simțit dureri la sânul drept, apoi am făcut o ecografie. În aceeași zi mi s-a făcut și mamografia. A doua zi, medicul mi-a dat vestea”, a povestit Bianca Brad la televizor.

Ziua în care a aflat că are cancer nu o va uita niciodată. Vestea tristă a venit într-o zi de 21 mai, de Sfinții Constanti și Elena. Vedeta spune că nu a fost deloc întâmplător și că de atunci merge în viață pe motto-ul legat de această sărbătoare: „Sub acest semn vei învinge, semnul Crucii”.

a mai spus că nu a vrut să facă ședințe de chimioterapie, pentru că o speria foarte tare acest lucru. A urmat niște tratamente hormonale, întrucât celulele canceroase se hrăneau cu estrogeni.