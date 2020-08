Bianca Comăneci de la Puterea Dragostei, în lacrimi și distrusă de durere. Trăiește cea mai neagră perioadă

Caștigătorii celui de-al doilea sezon Puterea Dragostei, Bianca și Livian, s-au despărțit la scurt timp după terminarea competiției. Anunțul a fost un șoc pentru fanii celor doi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se pare că, Bianca se face vinovată de această ruptură. La întoarcerea în țară, după terminarea competiției, Bianca și Livian au stat câteva zile împreună la București. Din păcate, acolo s-a terminat povestea.

Bianca nu s-a comportat pe placul lui Livian. A fost rece și distantă, iar acum, plânge după el. Bărbatul nu mai vrea această relație și fiecare merge pe drumul lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Comăneci de la Puterea Dragostei plânge după Livian

Fanii cuplului erau fericiți că preferații lor au câștigat show-ul matrimonial și așteptau să îi vadă împreună în fașa altarului. Din păcate, însă, după un an și o lună de relație în competiție, Bianca și Livian s-au despărțit.

“El s-a comportat foarte frumos cu mine, m-a tratat ca pe o prințesă, cât a stat la București. Lui nu i-a plăcut comportamentul meu din săptămâna în care a fost în București și știu asta.

ADVERTISEMENT

Ne certam destul de des. El a venit cumva în vacanță. Eu aveam treburi de făcut, după atâta vreme în care nu am fost în țară. El voia să îi ofer toată atenția și toată dragostea, să fiu mai afectuoasă, dar eu am făcut ceea ce trebuia să fac“, a spus Bianca la Kanal D.

Această răceală l-a îndepărtat pe Livian de femeia pe care a iubit-o sau credea că o iubește. “Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ești așa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o. Nu a sărit să mă ia în brațe”, a spus Livian după experiența de la București.

De partea celalată, Bianca își justifică atitudinea care l-a deranjat pe Livian. Potrivit acesteia, în competiție, el era cel care o respingea de câte ori ea încerca să se apropie de el, să îl ia în brațe sau să îl sărute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Așa că, după aproape doi ani de absență, Bianca și-a văzut de treburile pe care le avea de rezolvat acasă, fără să țină cont de Livian.

“Am așteptat să ofere el, și apoi să ofer și eu. La București, nu am mai putut să mă apropii pentru că așa mă obișnuise el. Am preferat să îmi fac treburile. Sunt conștientă că am picat testul. Simt că s-a terminat totul. Eu simt că nu mai vrea el. De asta nu vreau să mai lupt”, a mai spus Bianca.