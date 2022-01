Bianca Comănici, din nou în brațele lui Alex Bobicioiu de la Puterea dragostei? Ce a mărturisit tânărul

Alex Bobicioiu de la Puterea dragostei a vorbit despre mai multe foste și actuale concurente din emisiunea unde s-a făcut și el remarcat, în cadrul unei emisiuni online.

Bărbatul s-a înmuiat atunci când pe plasma din studio a apărut o fotografie cu Bianca Comănici și a lăsat să se înțeleagă că și-ar dori din nou o relație cu aceasta.

Alex susține că Bianca s-a schimbat destul de tare în ultima vreme, iar atitudinea ei de acum și felul în care arată îl determină pe Bobicioiu să-și dorească să fie din nou cu ea.

Alex Bobicioiu de la Puterea dragostei vrea să se întoarcă la Bianca Comănici

„Da, am zis că aș mai încerca o relație. S-a schimbat mult, în bine. S-a mai împlinit. E fată foarte frumoasă. E ce trebuie”, a spus Alex Bobicioiu la .

Pe această cale, Alex i-a transmis Biancăi faptul că și-ar dori să aibă o întâlnire cu ea, să își încerce din nou norocul.

Întrebat dacă a fost vreodată supărat pe Bianca, acesta a spus că singurul moment a fost în sezonul în care a participat și el la Puterea dragostei, pe la începutul emisiunii. Alex a declarat că el oricum nu poate sta mult supărat, așa că a și uitat motivele pentru care a avut anumite clinciuri cu Bianca.

Tânărul a surprins apoi, în cadrul aceluiași interviu de la Wownews, cu o dezvăluire pe care a făcut-o despre una dintre concurentele din acest sezon de la Puterea dragostei.

Fostul concurent a avut o tentativă de relație și cu Naba Salem

Alex a spus că a încercat să fie împreună cu , cunoscută publicului Kanal D de la Bravo, ai stil sezonul 3.

„O cunosc pe Naba de doi ani. Eu am încercat să am o relație cu Naba. Oarecum am fost împreună. E mult spus împreună, dar am încercat acolo. Cred că abia ieșisem din casă când am cunoscut-o.

Sunt cred că mai mult de 2 ani de când ne cunoaștem. Știu că vorbeam foarte mult. Prima oară când am ieșit cu ea, am mers la un film. Era un film de acțiune. Ea e fată de acțiune, nu-i plac filmele de dragoste”, a declarat Alex la Wownews.

Bobicioiu spune că acest sezon nu l-a urmărit atât de tare, însă este la curent cu ce fac concurenții.