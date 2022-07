Bianca Comănici ar putea fi invidioasă! Unde a dus-o Livian Pop de la Puterea dragostei pe iubita sa

Livian Pop, câștigătorul celui de-al doilea sezon al show-ului Puterea dragostei, a mers în vacanță cu partenera sa, Alexandra. Au ales ca destinație una din cele mai spectaculoase localități din Europa.

Fostul iubit al Biancăi Comănici și femeia cu care e împreună de mai bine de un an au ales ca loc de relaxare Portofino. Orășelul care are doar 520 de locuitori este, însă, full an de an, devenind unul din cele mai căutate de turiști.

”Lupul”, așa cum i mai spun fanii, a filmat-o în micul oraș situat la poalele Apeninilor pe partenera sa, printre palmieri și grădini care pot stârni invidia oricui.

Livian o tratează pe iubita sa ca pe o prințesă. Vacanța celor doi în Italia este doar unul dintre modurile în care fosta vedetă Kanal D a ținut să își arate dragostea față de ea.

Tratament de care… Bianca Comănici nu prea s-a bucurat când i-a fost iubită. Pe , fostul concurent de la Puterea dragostei postează destul de des vloguri cu activitățile sale, având o comunitate destul de însemnată.

Bianca Comănici și Livian, o poveste de iubire care s-a terminat urât

Ce-i drept, în ciuda celor 270.000 de abonați pe care îi are, numărul vizualizărilor la clipurile sale a scăzut în ultimul an, de când nu mai e în centrul atenției și nu mai apare pe micile ecrane.

Cert este că Livian își trăiește viața din plin alături de Alexandra. Tânăra a reușit să îl ”cumințească”, astfel că acum Livian nu ar exclude să ajungă în fața altarului.

Livian Pop a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Puterea dragostei. Clujeanul a câștigat show-ul împreună cu Bianca Comănici. După ce porumbeii au ajuns în România (emisiunea s-a filmat în Istanbul), au început să apară problemele.

Unul dintre motivele despărțirii a fost comportamentul tatălui lui Livian, celebrul Nelson Mondialu, față de ea. însă a pierdut procesul cu Livian și tatăl său.

Vedeta l-a acuzat pe Nelson de calomnie. Acesta făcuse o serie de afirmații neortodoxe despre ea, amintind de perioada în care practica videochatul.