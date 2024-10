Bianca Comănici a pus ochii pe Mario Fresh, imediat după ce artistul și Alexia Eram au anuțat despărțirea. Ea a recunoscut că ii place mult de el, încă de când era o adolescentă.

Bianca Comănici, cu ochii pe Mario Fresh: „Când am văzut că s-a despărțit, am zis gata, am prins momentul.” Cine e tânăra îndrăgostită

Bianca Comănici, fosta concurentă la “Puterea Dragostei”, a mărturisit public că are sentimente pentru Mario Fresh, la scurt timp după ce acesta s-a despărțit de Alexia Eram. Tânăra recunoaște că și-ar dori să îl cunoască mai bine pe cântăreț, dacă interesul ar fi reciproc.

După 8 ani de relație care părea că se îndreaptă spre altar, . Vestea că unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea mondenă își spune “adio” a șocat pe toată lumea.

Totuși, despărțirea le-a dat speranță admiratoarelor care visează să ajungă la inima artistului. Printre acestea se numără Bianca Comănici, în vârstă de 25 de ani, cunoscută în urma show-ului de televiziune.

Scânteia a pornit de la un TikTok postat recent de Mario Fresh, în care artistului i se prezice că se va căsători în acest an. Bianca nu a stat pe gânduri și a lăsat imediat un comentariu îndrăzneț, spunând că “acceptă”.

„El a postat un titkok în care anul acesta i-a prezis că se căsătorește. Eu i-am lăsat comentariu și i-am zis că accept. Mi-au dat mai mulți like”, a precizat Bianca Comănici pentru

Bianca a mărturisit că artistul este “crush-ul” ei încă din adolescență, iar acum, că este din nou singur, simte că este momentul perfect să își declare sentimentele. Bruneta și-ar dori să-l cunoască mai bine pe cântăreț, dacă sentimentul ar fi reciproc.

„Mario Fresh e crush-ul meu de când era mică. Nu am avut niciodată ocazia să vorbesc cu el, iar acum când am văzut că s-a despărțit, am zis gata, am prins momentul. Mi-ar plăcea să îl cunosc. Mi-aș dori să am ocazia să mă întâlnesc cu el și să îi spun lucrurile astea față în față. Chiar îmi place mult de el, e genul meu”, a declarat bruneta.

Cine este Bianca Comănici

Pentru cei care nu o cunosc, Bianca Comănici și-a câștigat notorietatea de la Kanal D. De atunci, ea a rămas o prezență activă în mediul online, pe TikTok, YouTube și Instagram, unde se bucură de aproape 500.000 de urmăritori.

În ceea ce privește viața amoroasă, Bianca a fost mereu deschisă cu fanii ei. Ea a declarat la un moment dat că și-a găsit dragostea pe o aplicație de dating. Nu se știe însă dacă aceștia mai formează un cuplu și în prezent.

„Eu am postat într-adevăr un story cu mine și cu un băiat, eram asortați cumva. Problema este că ne-am cunoscut într-un mod prin care… nu știu dacă să spun modul în care ne-am cunoscut, pentru că îmi e teamă ca oamenii să mă judece pentru asta. Ne-am cunoscut pe o aplicație de dating. Am avut două întâlniri cu un băiat și cu încă unul. Deci am avut două date-uri.

Primul date a fost horror, dar al doilea a fost interesant. Noi abia ne-am cunoscut, nu demult și într-adevăr este o chimie foarte mare și merge. Într-adevăr, m-am grăbit puțin să postez, pentru că am zis că nu o să mai fac chestia asta, dar chiar mi se pare că e persoana potrivită”, a spus Bianca Comănici pentru