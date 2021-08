Bianca Comănici de la Puterea dragostei a dezvăluit cu ce problemă de sănătate se confruntă: „Am tratament”

Bianca Comănici de la Puterea dragostei le-a dezvăluit fanilor într-un vlog postat de curând pe Youtube că are o problemă la picior.

Fosta iubită a lui Livian Pop s-ar fi ales cu o iritație serioasă la picior de la o pisică. Vedeta a mers la medicul dermatolog, iar acesta i-a prescris un tratament local pentru trei săptămâni.

Bianca a vorbit în vlogul ei și despre interviul recent acordat lui Mihai Ghiță, care a făcut mare vâlvă în mediul online, intrând în top 10 Trending pe Youtube.

Bianca Comănici de la Puterea dragostei are probleme la picior

Comănici a spus că a fost extrem de emoționată pentru că spunea lucruri destul de dure despre viața ei în premieră. Emoțiile au trecut pe parcursul filmării, iar la final, jurnalistul i-ar fi dat câteva sfaturi de viață vedetei Kanal D.

Lumea a fost extrem de curioasă să afle și cum este piciorul ei, după ce s-a plâns că i-a apărut o chestie destul de urâtă și a speriat-o.

„Vizavi de chestia pe care v-am arătat-o pe picior, mi-a spus cineva că se numește pecingină. Cred că am luat-o de la o pisică. Când am fost săptămâna trecută acasă, una dintre pisici avea o chestie de genul și am atins-o.

Am acum tratament timp de trei săptămâni. Vă dați seama? Fiți foarte atenți la animăluțe, în special la pisici”, a povestit Bianca Comănici de la Puterea dragostei.

„N-am apucat încă să merg la farmacie să merg să scot medicamentele, că vreau să pun ceva soluție. Deci e jale, îmi vine să mor”, a mai spus Bianca.

Fosta iubită a lui Livian Pop și-a expus recent viața cum n-a făcut-o niciodată

Bibi a revenit apoi la interviul care l-a deranjat destul de mult pe Livian. Bruneta a spus că nu o interesează cum se comportă fostul ei iubit, ci cum se poartă ea.

Prin acel interviu, ea a vrut să demonstreze că nu mai are absolut niciun sentiment față de Livian. Și-a dorit să fie sinceră cu fanii ei, mai ales că datorită lor a câștigat de două ori concursul matrimonial de la .

Fosta concurentă de la Puterea dragostei despre viața ei și despre o relație pe care a avut-o înainte de Livian, care a marcat-o destul de puternic.