Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, detalii despre procesul cu Livian și Nelson Mondialu. Ce a dezvăluit bruneta

Frumoasa brunetă a oferit detalii despre următorul termen pe care-l are în instanță, după ce s-a întâlnit la finalul anului trecut cu fostul concurent de la Kanal D și tatăl acestuia, Nelson Mondialu.

Prezentatoarea i-a dat în judecată pe cei doi bărbați care i-au adresat cuvinte usturătoare în social media. a intentat un proces civil și vrea să-și facă dreptate.

Bianca Comănici de la Puterea Dragostei a decis să lupte pentru adevăr și să meargă mai departe, precizând că termenul viitor este în luna februarie.

ADVERTISEMENT

Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, un nou termen în procesul cu Livian și Nelson Mondialu

Prima întâlnire dintre Bianca Comănici și cei doi bărbați, Livian Pop și Nelson Mondialu, a avut loc în noiembrie 2021, dar procesul nu s-a încheiat.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei își dorește să scape de calvarul prin care trece și speră ca justiția din România să facă dreptate în cazul său. Procesul are loc la Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, a subliniat faptul că a trecut de mult peste despărțirea de fostul partener de viață, pe care l-a cunoscut în show-ul matrimoniale de la Kanal D.

Bianca Comănici nu mai vrea să audă de fostul iubit, în ciuda faptului că o perioadă lungă de timp a suferit enorm de pe urma despărțirii și ar fi făcut orice să se împace cu el.

ADVERTISEMENT

„Următorul apel, sau cum îi zice, următorul termen în februarie, dar mai multe nu pot să spun. Vreau să se termine cât mai repede!

Așa cum am spus și pe live, oameni buni, eu am trecut peste. A trecut, totuși un an și jumătate. Am trecut eu și voi nu? Am spus deja că eu vorbesc cu cineva și nu este prima dată”, a spus vedeta în social media, potrivit .

ADVERTISEMENT

Nelson Mondialu are pe rol alte două procese, de această dată penale, câștigătoarea de la Puterea Dragostei precizând că nu a dorit să facă niciun rău nimănui.

Frumoasa brunetă a vrut să meargă spre înțelegere, doar că lucrurile nu au mers așa cum ar vrea și procesul pare să nu se mai termine.