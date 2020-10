Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, hărțuită de Nelson: „Am rămas șocată. Ar trebui dus la ospiciu”

Bianca Comănici, fosta câștigătoare a emisiunii Puterea Dragostei, de la Kanal D, trece prin clipe de groază, după ce Nelson Mondialul, tatăl lui Livian, ex iubitul ei și fost partener în show-ul matrimonial, o înjură pe canalul de Youtube.

Tânăra spune că nu îi este clar ce are acest personaj cu ea și se agață de orice lucru pe care ea îl face pentru a posta pe Youtube comentarii defăimătoare.

Ultimul clip postat de tatăl lui Livian a scos-o din sărite, mai ales că bruneta a început o colaborare cu un vlogger din străinătate.

Bianca Comănici este hărțuită de Nelson

MAjoritatea clipurilor pe care Nelson Mondialul le postează sunt despre Bianca Comănici și familia acesteia. De când nu mai formează un cuplu cu fiul lui, acesta o înjură și folosește cuvinte greu de reprodus la adresa tinerei.

Cu toate astea, Livian nu intervine în acest scandal. Tot el a fost și cel care a pus capăt relației, probabil influențat de tatăl lui, care spune că fosta concurentă este o rușine, după ce a făcut videochat.

„Am rămas și eu șocată de ceea ce a putut să spună un individ, un om psihic instabil, nu-l pot numi altfel. Ar trebui să se sesizeze cineva. Organele speciale ar trebui să se sesizeze, că el nu are dreptul să stea liber pe stradă, ar trebui închis la ospiciu.

Cred că a avut prea mult respect pentru anumite persoane. Pe ele le respect în continuare, nu am o problemă cu ele. Dar având în vedere că această persoană trăiește efectiv 24 din 24 cu gândul la mine și caută tot felul de chestii despre mine, scormonește și îl interesează ceea ce fac eu, pentru că face bani din Youtube, dar pentru el nu-l interesează să facă bani din Youtube, pe el îl interesează să-mi facă rău mie.

A încercat să-mi facă rău, ok, poate nu o să mai fie colaborarea cu băiatul respectiv din cauza lui, dar, până la urmă, nu este nimeni vinovat. Eu am să discut cu el să vedem cum rămâne. Nu am dat numele acelei persoane, așa că nu este cazul să trageți concluzii pripite. Însă am luat o decizie. O să încerc pe cât posibil să iau contact cu această persoană, să o sun eu. Sau, eventual, o să-mi iau un bilet spre orașul în care locuiește și să-mi spună toate lucrurile în față. Și să vedem dacă are aceeași părere.

Poate reușesc să-l fac să-și vadă de viața lui. Așa că dacă tot te dai așa șmecher pe Youtube-ul ăsta, că ești tu șmecherul Youtube-ului, te rog din suflet să-mi răspunzi mâine la telefon, dacă nu, vin direct mâine la tine acolo și stăm de vorbă amândoi. Nu mai am respect. Nu mai vorbesc cu dumneavoastră, nu.

Ne-am văzut o singură dată în viața asta și văd că avem mari probleme. Să răspunzi la telefon și să faci live pe Youtube și să vorbim amândoi”, a menționat Bianca Comănici pe Instagram, după ce a văzut vlogul lui Nelson Mondialul.

Tatăl lui Livian a făcut un vlog în care a vorbit despre relația de prietenie dintre Roberto Hațegan, un vlogger din SUA stabilit recent în Germania, și Bianca Comănici.

Nelson Mondialul este un personaj urmărit de peste 500 de mii de oameni, deși nu spune nimic notabil, ci doar înjură tineri, fete și comentează despre concurenții de la Puterea Dragostei la cei 57 de ani pe care îi are.