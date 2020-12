Bianca Comănici de la Puterea dragostei, nou proiect în televiziune. Surpriză uriașă pentru fani

Bianca Comănici a mărturisit că s-a alăturat familiei Kanal D și că va fi implicată în noi proiecte, fiind extrem de entuziasmată datorită noului capitol din viața ei.

Bianca Comănici este câștigătoarea ambelor sezoane de la Puterea dragostei și se bucură de mult succes și pe rețelele de socializare, unde are sute de mii de susținători.

Frumoasa brunetă a anunțat plină de fericire că urmează să apară din nou în fața publicului, pregătindu-se pentru noi proiecte profesionale, trăind cea mai frumoasă etapă din viața ei.

Bianca Comănici, de la concurentă Puterea dragostei, la prezentatoare. Anunțul făcut de brunetă: “Voi avea două emisiuni”

După ce a anunțat că este noul membru al familiei Kanal D, Bianca Comănici a primit mii se mesaje emoționante din partea fanilor care i-au urat succes pentru noile ei colaborări.

Extrem de încântată de noul capitol din viața ei, Bianca Comănici a oferit și mai multe informații despre viitoarele proiecte în care este implicată fosta concurentă a emisiunii Puterea dragostei.

„Dragii mei, am văzut că ați primit cu mare bucurie vestea că am început o colaborare cu Kanal D. Nu vreau sa vă dezvălui foarte multe, pentru că vreau să pregătesc așa cum trebuie apariția mea. Vă spun doar atât: voi avea două emisiuni online. Una are legătura cu zodiile, a doua cu… trendurile. Și încă ceva. Nu voi fi singură. La unul dintre proiecte voi avea alături de mine un coprezentator drăguț și carismatic. Da, da, e bărbat!

Bineînțeles, mă voi alătura ori de câte ori va fi nevoie de mine și emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei by Cornelia Ionescu”, în calitate de invitat. Vă pup și pe curând”, a declarat Bianca Comănici, pentru WOWBIZ.ro.

Bianca Comănici a mărturisit că s-a prezentat plină de emoții la interviu, însă, a reușit să treacă cu brio de acesta, iar, în prezent, bruneta se poate considera o tânără împlinită din punct de vedere profesional

„Eu stiam de acest proiect de acum o lună, dar nu am putut să spun. Voiam sa stiti ca va urma ceva, v-am rugat la un moment dat sa va rugati pentru mine pentru ca aveam nevoie de succes și l-am avut. Cu siguranță au contat și rugaciunile voastre.

A trebuit să trec de un interviu și nu a fost un interviu foarte ușor, însă vă mulțumesc vouă și lui Dumnezeu și mamei mele. Din păcate, nu pot să spun foarte multe. Aș vrea să vă spun mai mult de atât, sunt foarte entuziasmată.

Cristi m-a sunat pentru că nici el nu știa despre ce este vorba, singura persoană care a știut a fost mama. Nu pot să spun multe pentru că este confidențial, dar mi se face pielea de găină când mă gândesc. O să vedeți la momentul oportun și cu siguranță toți Bibișorii o să fie extrem de mândri. Nu încurajez să nu faceți facultate, abia aștept să încep facultatea, dar mulțumesc pentru această oportunitate. Cu siguranță mi se vor deschide alte porți, voi merge pe alte drumuri importante”, a spus Bianca Comănici, câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei, într-un live publicat pe pagina ei de YouTube.